王庆民：以巴5月冲突：“新瓶”不止装“旧酒” 订户 来自 / 联合早报 文 / 王庆民 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 当地时间5月18日早上，以色列对加沙地区展开空袭。图为一群巴勒斯坦人在一栋被炸毁的建筑物外面，于废墟中寻找可用的物品。（法新社） 字体大小: 小 中 大 今年5月，沉寂许久的以巴地区因犹太人定居点问题再次爆发血腥冲突，从加沙到约旦河西岸到处是火箭弹的飞舞和导弹轰炸的狼藉。据统计，以色列有10余人死亡，300多人受伤；巴勒斯坦方面则有300余人死亡，数千人受伤。看起来，这又是以巴冲突的典型版本：双方因历史问题或利益纠纷，爆发往往说不清对错的暴力冲突。以哈马斯为代表的巴勒斯坦激进势力向以色列发射火箭弹，以色列则展开更加凶残的报复行动，以导弹和轰炸机还以10多倍的伤亡。国际社会一边旁观一边调停，以巴双方也不愿意长期陷于战火，于是达成停火。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 以巴冲突 阿裔以色列人 内坦亚胡 陈相秒：拜登政府南中国海政策更具冷战色彩 查尔斯·库普昌：拜登须要修正其外交政策