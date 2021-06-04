王庆民：以巴5月冲突：“新瓶”不止装“旧酒”

今年5月，沉寂许久的以巴地区因犹太人定居点问题再次爆发血腥冲突，从加沙到约旦河西岸到处是火箭弹的飞舞和导弹轰炸的狼藉。据统计，以色列有10余人死亡，300多人受伤；巴勒斯坦方面则有300余人死亡，数千人受伤。

看起来，这又是以巴冲突的典型版本：双方因历史问题或利益纠纷，爆发往往说不清对错的暴力冲突。以哈马斯为代表的巴勒斯坦激进势力向以色列发射火箭弹，以色列则展开更加凶残的报复行动，以导弹和轰炸机还以10多倍的伤亡。国际社会一边旁观一边调停，以巴双方也不愿意长期陷于战火，于是达成停火。