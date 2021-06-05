查尔斯·库普昌：拜登须要修正其外交政策

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来自 / 联合早报

文 /
查尔斯·库普昌

发布 / 2021年6月5日 5:00 AM

如果拜登继续持意识形态门户之见，他还可能削弱而不是加强世界民主国家之间的团结。（路透社）
如果拜登继续持意识形态门户之见，他还可能削弱而不是加强世界民主国家之间的团结。（路透社）

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当美国总统拜登在上任头几个月后考虑修改路线时，一个转变特别值得考虑：转向更务实、更少意识形态的外交政策。

至今为止，拜登一直将他的治国术集中在民主和独裁的冲突上。在4月底对国会的讲话中，他把这个国家的对手确定为“世界上的独裁者”，并发誓它们“不会赢得未来。我们会的。美国会。”拜登设想了21世纪的“民主……与独裁的效用之争”，呼吁召开全球“民主峰会”，动员看法相同的国家反对反自由的挑战者。

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