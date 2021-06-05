查尔斯·库普昌：拜登须要修正其外交政策

当美国总统拜登在上任头几个月后考虑修改路线时，一个转变特别值得考虑：转向更务实、更少意识形态的外交政策。

至今为止，拜登一直将他的治国术集中在民主和独裁的冲突上。在4月底对国会的讲话中，他把这个国家的对手确定为“世界上的独裁者”，并发誓它们“不会赢得未来。我们会的。美国会。”拜登设想了21世纪的“民主……与独裁的效用之争”，呼吁召开全球“民主峰会”，动员看法相同的国家反对反自由的挑战者。