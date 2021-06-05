查尔斯·库普昌：拜登须要修正其外交政策 订户 来自 / 联合早报 文 / 查尔斯·库普昌 发布 / 2021年6月5日 5:00 AM 如果拜登继续持意识形态门户之见，他还可能削弱而不是加强世界民主国家之间的团结。（路透社） 字体大小: 小 中 大 当美国总统拜登在上任头几个月后考虑修改路线时，一个转变特别值得考虑：转向更务实、更少意识形态的外交政策。至今为止，拜登一直将他的治国术集中在民主和独裁的冲突上。在4月底对国会的讲话中，他把这个国家的对手确定为“世界上的独裁者”，并发誓它们“不会赢得未来。我们会的。美国会。”拜登设想了21世纪的“民主……与独裁的效用之争”，呼吁召开全球“民主峰会”，动员看法相同的国家反对反自由的挑战者。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜登外交政策 战略错误 民主主义体制 林任君：主流媒体柳暗花明 陈相秒：拜登政府南中国海政策更具冷战色彩