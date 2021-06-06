韩咏梅：我国疫苗之辩—— 一个富国问题

练习曲

新加坡面对的是富国的问题。在有识之士都努力要缩小贫富差距的现今世界，这么说难免有愧疚感。

换个角度看，如果国家有能力给人民更好的保护，为何要退而求其次去推进另一种选择？

6月1日星期二晚上，在为印刷版《联合早报》的最后一批稿件冲刺的时候，突然接到世界卫生组织将中国科兴冠病疫苗列入“紧急使用清单”的消息。

由于前一天卫生部长王乙康在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，我国的冠病疫苗专家团将允许私人医疗业者通过特别采用程序，引进世卫列入紧急使用清单的冠病疫苗，这么一来，一些不适合接种辉瑞和莫德纳这类采用信使核糖核酸（mRNA）技术的人，可以使用其他疫苗，有助于提高我国疫苗接种的整体覆盖率。

这本来是一个不错的消息。一来，我国已买了20万剂量中国科兴疫苗；二来，今年3月中国在各地的大使馆发布通知，让已接种中国疫苗的人享有疫情前的签证便利，无需先获得中国政府部门的邀请函，这对那些因为业务关系或家在两地的人无疑是巨大的便利。

我的同事当天访问在新中两地做生意的商人说，虽然已经接种了辉瑞疫苗，但如果可以打中国疫苗，他愿意自掏腰包多接种一次，500元以下都能接受。

总之，在世界上还有很多地方穷于找寻疫苗的今天，有得选一定好过没得选。然而，这个好消息不到两天就变酸了。

星期四社交媒体上突然出现很激烈的舆论，一些认为既然世卫都批准科兴疫苗，为何新加坡还不愿意将它纳入全国疫苗接种计划中；另一些质疑既然允许私人医疗机构申请使用科兴疫苗，为何不让接种者在疫苗致伤经济援助计划下索赔；还有一些一听到私人医疗机构执行接种，就很自然地想到费用更高，谁来买单的问题。

这些舆论的产生，部分原因是信息不全引起的疑虑，另一部分是把疫苗问题简单化，以为只要世卫批准的疫苗护体，一切搞定。前者还可以通过说明和澄清解答疑虑，后者比较令人担心，因为很容易把一个多维的问题，变成一个简单化的对立问题，掉入疫苗政治的陷阱。

遗憾的是，抗疫跨部门工作小组最近一次记者会公布的信息很多，除了宣布开放在特别采用程序下可使用世卫批准的疫苗，也包括加强检测和隔离等细节。在有关疫苗使用的细节未敲定前，科兴疫苗就获得世卫批准，当局还来不及反应，舆论已经热烈讨论细节。美国大作家马克吐温（Mark Twain）有句名言：“当谣言已经传遍世界，真相还在穿鞋”。

长期关注我国政府做事的人应该都有体会，当局总是超前思考好几步，特别是对敏感课题和与国家各种战略相关的议题更是如此，包括地缘政治、双边外交等等，而所有考虑的核心，总是新加坡人民的利益。以疫苗为例，去年5月，政府就已和辉瑞、莫德纳以及北京科兴签订预先采购协议，同时也在和其他药剂公司接洽，确保有充足和有效的疫苗保护每一个新加坡人的安全，而这包括给所有在这片土地上生活的人，因为即使他们不是公民，在公共卫生课题上大家是唇亡齿寒的共生关系。

疫苗是稀缺品，而在生产前就预订可说是一场赌注，除了一些拥有顶尖医疗科技的国家，全世界只有少数有财力和远见的国家和地区政府愿意这么做。

这场疫苗的赌博我们算是幸运的，去年12月14日在疫苗专家团建议下，我国就批准了辉瑞的使用，那是在世卫将它列为紧急使用清单上第一款疫苗之前。今年2月3日，我国又批准了莫德纳疫苗的使用，而世卫在4月30日也将它列入紧急使用清单。

这说明在疫苗的审核中新加坡有自己的一套标准，虽然以世卫的决定为参考，但考量未必一样。这是各种世界组织的常规，疫苗列入紧急用途清单程序前后，各国的监管部门还是必须自己确立疫苗的进口和管理。

当然医学界可以辩论哪一种医疗科技开发的疫苗，在综合效能与后续的反应上对人体更好，东西方医学的观点也可能有所偏差，不过这不是短时间能有结论的。当下，为了尽快让更多人接种疫苗以达到集体免疫的效果，政府只能根据手上能掌握的资料，做出最符合全国防疫战略的决定。

从效能上看，辉瑞和莫德纳的效能分别是95%和94%，供应量也稳定，在过去几个月的接种工作也没有重大安全问题。站在科学角度上，新加坡没必要推进效能只有51%的科兴疫苗。

如今世卫把科兴列入紧急使用清单，并不会提高这款疫苗的效能，它的主要意义是让科兴进入全球冠病疫苗获取机制（COVAX），帮助缓解目前疫苗分配不均的现状。用通俗一点的表达，它是解决贫穷国家难与富国争购疫苗的困境，从而让更多国家和地区的人能得到一定程度的保护。

新加坡面对的是富国的问题。在有识之士都努力要缩小贫富差距的现今世界，这么说难免有愧疚感。换个角度看，如果国家有能力给人民更好的保护，为何要退而求其次去推进另一种选择？

我能理解和尊重那些选择传统灭活病毒疫苗的人，或者因为便利的关系希望接种中国疫苗的人，但我不认同把个人选择变成舆论战。顺道一提，即使在中国，效能达79%的国药疫苗（SinoPharm）也比科兴普遍。

最终我们还是必须以理智和中立的科学知识去处理纷纷扰扰的问题，这方面官方在信息的发布上得更快速和透明，这无疑是大挑战，但也是我们必须面对的新常态。

作者是新闻中心总编辑