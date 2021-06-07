占绍香：从根本上提高我国生育率

以前多养育孩子是为了老有所养，老有所依，如今不靠孩子，依靠社会保障制度，依靠养老保险，老年人依然可以过上体面、有尊严的退休生活。这就使得大家觉得生育孩子并不是必要的，而是可有可无的选择。

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经济学界有一个说法：判断一个国家的经济，短期看金融，中期看土地，长期看人口。人是一切经济活动的主体，人口是一国经济增长的重要元素之一，保持劳动力人口适量增长，更是一个国家长期发展和延续的关键要素。问题在于，我国人口目前陷入一个超低增长的陷阱。