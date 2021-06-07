占绍香：从根本上提高我国生育率 订户 来自 / 联合早报 文 / 占绍香 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM 作者认为，人们生育意愿不强烈，但是我们的社会却需要足够的新生婴儿，来维持社会经济长远发展。（海峡时报档案照片） 字体大小: 小 中 大 以前多养育孩子是为了老有所养，老有所依，如今不靠孩子，依靠社会保障制度，依靠养老保险，老年人依然可以过上体面、有尊严的退休生活。这就使得大家觉得生育孩子并不是必要的，而是可有可无的选择。经济学界有一个说法：判断一个国家的经济，短期看金融，中期看土地，长期看人口。人是一切经济活动的主体，人口是一国经济增长的重要元素之一，保持劳动力人口适量增长，更是一个国家长期发展和延续的关键要素。问题在于，我国人口目前陷入一个超低增长的陷阱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 生育率下降 迟婚 狮城脉搏 陈鸿斌：缩减单身群体有效提升生育率 王键：台海问题应当走向无核化