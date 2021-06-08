梅尔文·克劳斯：拜登的大棋局

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来自 / 联合早报

文 /
梅尔文·克劳斯

发布 / 2021年6月8日 5:00 AM

拜登即将开始他作为美国总统的首次欧洲之行。（路透社）
拜登即将开始他作为美国总统的首次欧洲之行。（路透社）

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拜登即将开始他作为美国总统的首次欧洲之行。在英国的七国集团峰会后，他将出席在比利时举行的北约峰会，然后在日内瓦与俄罗斯总统普京举行双边会晤。

不过，尽管欧洲将成为会面地点，但最终的焦点是中国，因为拜登的战略重点是动员西方国家对中国的行为做出统一的反应。

中国日益强硬的态度和对欧洲的轻蔑，令许多欧洲领导人对习近平政府的态度恶化，制造了一个拜登无法错过的机会。尽管听起来有些奇怪，但连通德国和俄罗斯的北溪2号天然气管道，现在成了拜登寻求欧洲，尤其是德国支持的核心筹码，以此来争取欧洲远离中国。

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