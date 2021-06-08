梅尔文·克劳斯：拜登的大棋局 订户 来自 / 联合早报 文 / 梅尔文·克劳斯 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM 拜登即将开始他作为美国总统的首次欧洲之行。（路透社） 字体大小: 小 中 大 拜登即将开始他作为美国总统的首次欧洲之行。在英国的七国集团峰会后，他将出席在比利时举行的北约峰会，然后在日内瓦与俄罗斯总统普京举行双边会晤。不过，尽管欧洲将成为会面地点，但最终的焦点是中国，因为拜登的战略重点是动员西方国家对中国的行为做出统一的反应。中国日益强硬的态度和对欧洲的轻蔑，令许多欧洲领导人对习近平政府的态度恶化，制造了一个拜登无法错过的机会。尽管听起来有些奇怪，但连通德国和俄罗斯的北溪2号天然气管道，现在成了拜登寻求欧洲，尤其是德国支持的核心筹码，以此来争取欧洲远离中国。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜登欧洲之旅 北溪2号天然气管道 美国欧洲盟友 拜登 张锐：身陷债务泥潭低收入国家如何脱困 黄献华：北京应与时俱进处理香港深层矛盾