吴俊刚：关于“种族灭绝”这件事

以美国为首的西方国家，近来就所谓种族灭绝课题猛攻中国，指中国政府在新疆犯下了种族灭绝罪。但他们所指的不是大屠杀，主要是说北京强行同化少数民族，暗中囚禁百万维吾尔族人，毁坏数以千计的回教堂，强迫数以千计的孩子和父母分开，把他们关进孤儿院和寄宿学校等。严格来说，这是所谓的文化灭绝。但是否真有其事，迄今为止，我们没有看到确凿的证据，所以也只能姑妄言之，姑妄听之。

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