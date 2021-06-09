吴俊刚：关于“种族灭绝”这件事 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM 西方指中国强行同化少数民族，但迄今为止没有确凿的证据。图为5月13日，人们在新疆喀什艾提尕尔广场上随音乐起舞，欢度肉孜节。（新华社） 字体大小: 小 中 大 以美国为首的西方国家，近来就所谓种族灭绝课题猛攻中国，指中国政府在新疆犯下了种族灭绝罪。但他们所指的不是大屠杀，主要是说北京强行同化少数民族，暗中囚禁百万维吾尔族人，毁坏数以千计的回教堂，强迫数以千计的孩子和父母分开，把他们关进孤儿院和寄宿学校等。严格来说，这是所谓的文化灭绝。但是否真有其事，迄今为止，我们没有看到确凿的证据，所以也只能姑妄言之，姑妄听之。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 种族灭绝 维吾尔人权 原住民 吴俊刚专栏 伊丽莎白·德鲁：大谎言及其后果 邓清波：透视台湾民进党的“疫苗战”