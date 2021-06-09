邓清波：透视台湾民进党的“疫苗战”

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来自 / 联合早报

文 /
邓清波

发布 / 2021年6月9日 5:01 AM

为了防疫需要，蔡英文（右一）6月6日上午到松山机场会见三位美国参议员，避免对方与台湾民众接触。（台湾总统府网站）
为了防疫需要，蔡英文（右一）6月6日上午到松山机场会见三位美国参议员，避免对方与台湾民众接触。（台湾总统府网站）

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他们最终的目的，是要与中国大陆打一场“疫苗战”，迫使中国大陆的疫苗惠台政策无法落地，更增加中国大陆防止台湾在国际上制造“一中一台”“两个中国”影响的难度。

冠状病毒疫情暴发后，台湾因为是岛屿，边境封锁相对便利；民众对当年的沙斯（SARS）记忆犹新，加上民进党当局出于丑化中国大陆的需要，而竭力渲染疫情的可怕，使得人们在戴口罩等自我防疫上格外自觉；再加上当局始终拒绝普筛，有些无症状感染病例可能被掩盖。

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