邓清波：透视台湾民进党的“疫苗战”

他们最终的目的，是要与中国大陆打一场“疫苗战”，迫使中国大陆的疫苗惠台政策无法落地，更增加中国大陆防止台湾在国际上制造“一中一台”“两个中国”影响的难度。

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冠状病毒疫情暴发后，台湾因为是岛屿，边境封锁相对便利；民众对当年的沙斯（SARS）记忆犹新，加上民进党当局出于丑化中国大陆的需要，而竭力渲染疫情的可怕，使得人们在戴口罩等自我防疫上格外自觉；再加上当局始终拒绝普筛，有些无症状感染病例可能被掩盖。