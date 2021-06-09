邓清波：透视台湾民进党的“疫苗战” 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓清波 发布 / 2021年6月9日 5:01 AM 为了防疫需要，蔡英文（右一）6月6日上午到松山机场会见三位美国参议员，避免对方与台湾民众接触。（台湾总统府网站） 字体大小: 小 中 大 他们最终的目的，是要与中国大陆打一场“疫苗战”，迫使中国大陆的疫苗惠台政策无法落地，更增加中国大陆防止台湾在国际上制造“一中一台”“两个中国”影响的难度。冠状病毒疫情暴发后，台湾因为是岛屿，边境封锁相对便利；民众对当年的沙斯（SARS）记忆犹新，加上民进党当局出于丑化中国大陆的需要，而竭力渲染疫情的可怕，使得人们在戴口罩等自我防疫上格外自觉；再加上当局始终拒绝普筛，有些无症状感染病例可能被掩盖。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡英文 防疫模范生 台湾疫情 川岛真：日美联合声明中的 台湾海峡问题是否具有划时代意义？ 伊丽莎白·德鲁：大谎言及其后果