陈刚：中国“双循环”战略并未影响开放政策 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈刚 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 作者认为，中国“双循环”的提出，并非像一些人所想象的那样是为了闭关锁国，而是为了突出过去一度弱化的内需和自主研发，以及适应已经变化的国际局势。（法新社档案照片） 字体大小: 小 中 大 自2020年暴发冠状病毒疫情以来，中国领导人开始提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展战略，简称“双循环”战略。在双循环这一概念提出以后，一些观察家认为中国正在改变推行了40年的对外开放政策，将主要依赖内部供给和需求来拉动经济，经济开放将让位予自给自足的经济模式。然而，到目前为止，除了海内外人员交往受到全球疫情的影响而大幅减少之外，中国各方面的经济对外交往步伐并没有明显减缓，中国经济与世界经济之间的联系与融合反而有所加深。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 “双循环”战略 中国对外开放 刺激内需 中国聚焦 于大勇：德国“超级选举年”的主要看点 林原：从白罗斯的“劫机”谈起