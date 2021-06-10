陈刚：中国“双循环”战略并未影响开放政策

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来自 / 联合早报

文 /
陈刚

发布 / 2021年6月10日 5:00 AM

作者认为，中国“双循环”的提出，并非像一些人所想象的那样是为了闭关锁国，而是为了突出过去一度弱化的内需和自主研发，以及适应已经变化的国际局势。（法新社档案照片）
作者认为，中国“双循环”的提出，并非像一些人所想象的那样是为了闭关锁国，而是为了突出过去一度弱化的内需和自主研发，以及适应已经变化的国际局势。（法新社档案照片）

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自2020年暴发冠状病毒疫情以来，中国领导人开始提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展战略，简称“双循环”战略。在双循环这一概念提出以后，一些观察家认为中国正在改变推行了40年的对外开放政策，将主要依赖内部供给和需求来拉动经济，经济开放将让位予自给自足的经济模式。

然而，到目前为止，除了海内外人员交往受到全球疫情的影响而大幅减少之外，中国各方面的经济对外交往步伐并没有明显减缓，中国经济与世界经济之间的联系与融合反而有所加深。

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