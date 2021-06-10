裴敏欣：中美气候合作的局限性 订户 来自 / 联合早报 文 / 裴敏欣 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 4月22日，多国领袖受邀出席美国召开的网上气候峰会。（新加坡总理公署提供） 字体大小: 小 中 大 尽管中美两国的竞争日益激烈，但最近两国就未来气候合作发出积极信号。美国气候特使克里与中国气候特使谢振华，4月中旬会晤后发表的联合声明表明，中美双方希望利用气候政策方面的合作，来防止两国关系彻底恶化。不过，两国未来的合作仍面临许多地缘政治问题。美国和中国现在都表现出负责任的大国姿态，原因并不难理解。两国都将气候变化视为国家存亡威胁，非常期待合作解决气候问题。美国总统拜登和中国国家主席习近平都知道，如果在气候问题上态度强硬或蓄意阻挠，会让他们受到国际舆论的严厉指责。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美气候合作 习近平 克里 热点话题 于大勇：德国“超级选举年”的主要看点 林原：从白罗斯的“劫机”谈起