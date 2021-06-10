裴敏欣：中美气候合作的局限性

尽管中美两国的竞争日益激烈，但最近两国就未来气候合作发出积极信号。美国气候特使克里与中国气候特使谢振华，4月中旬会晤后发表的联合声明表明，中美双方希望利用气候政策方面的合作，来防止两国关系彻底恶化。不过，两国未来的合作仍面临许多地缘政治问题。

美国和中国现在都表现出负责任的大国姿态，原因并不难理解。两国都将气候变化视为国家存亡威胁，非常期待合作解决气候问题。美国总统拜登和中国国家主席习近平都知道，如果在气候问题上态度强硬或蓄意阻挠，会让他们受到国际舆论的严厉指责。