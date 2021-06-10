林原：从白罗斯的“劫机”谈起

5月23日，爱尔兰瑞安航空公司从雅典飞往维尔纽斯的客机，在途经白罗斯领空时被白方告知有“炸弹威胁”，后在该国战机伴飞下，降落明斯克机场。其后，经检查排除炸弹威胁，不过两名乘客——已流亡国外的白罗斯反对派人士普罗塔塞维奇及同行女友被捕。

对此事件，不少人认为，恐怖分子炸机是虚假的，“恐怖国家”劫机是真实的。“劫机”成为白罗斯政府抓捕其认定的“恐怖分子”普罗塔塞维奇的手段。去年11月，白罗斯曾向波兰提出引渡普罗塔塞维奇等人的要求，理由是他们的“犯罪活动”对社会“特别危险”。