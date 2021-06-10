林原：从白罗斯的“劫机”谈起 订户 来自 / 联合早报 文 / 林原 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 5月23日，白俄罗斯强迫爱尔兰瑞安航空公司客机更改航道，并于客机在白罗斯首都明斯克降落时逮捕反对派人士普罗塔塞维奇。（法新社） 字体大小: 小 中 大 5月23日，爱尔兰瑞安航空公司从雅典飞往维尔纽斯的客机，在途经白罗斯领空时被白方告知有“炸弹威胁”，后在该国战机伴飞下，降落明斯克机场。其后，经检查排除炸弹威胁，不过两名乘客——已流亡国外的白罗斯反对派人士普罗塔塞维奇及同行女友被捕。对此事件，不少人认为，恐怖分子炸机是虚假的，“恐怖国家”劫机是真实的。“劫机”成为白罗斯政府抓捕其认定的“恐怖分子”普罗塔塞维奇的手段。去年11月，白罗斯曾向波兰提出引渡普罗塔塞维奇等人的要求，理由是他们的“犯罪活动”对社会“特别危险”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卢卡申科 白罗斯 异议分子 裴敏欣：中美气候合作的局限性 于大勇：德国“超级选举年”的主要看点