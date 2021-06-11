法瓦兹·格格斯：拜登的以色列问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 法瓦兹·格格斯 发布 / 2021年6月11日 5:00 AM 内坦亚胡（右）非常清楚如何影响美国政治，尤其是在爆发暴力冲突的时候。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在以色列和哈马斯暴力升级后，被记者问到是否会坚持双方必须停火时，拜登说他将在“一小时后”与以色列总理内坦亚胡通话，“然后才能和你继续谈。”对内坦亚胡的言听计从绝非拜登的失态，它引发了关于美以关系本质的令人震惊但老掉牙的问题。以色列是国际关系学者所说的“尾巴摇狗”的异数。鉴于两国实力的不对称，人们会设想美国作为每年向以色列提供38亿美元军事援助的超级大国，是为两国关系制定基础规则的一方。然而，在以色列的例子中，情况正好相反。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜登中东政策 以巴冲突 陈春安：纳吉已经是“无牙老虎”？ 张云：印太战略思考的亚细安独特视角