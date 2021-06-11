法瓦兹·格格斯：拜登的以色列问题

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来自 / 联合早报

文 /
法瓦兹·格格斯

发布 / 2021年6月11日 5:00 AM

内坦亚胡（右）非常清楚如何影响美国政治，尤其是在爆发暴力冲突的时候。（法新社）
内坦亚胡（右）非常清楚如何影响美国政治，尤其是在爆发暴力冲突的时候。（法新社）

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在以色列和哈马斯暴力升级后，被记者问到是否会坚持双方必须停火时，拜登说他将在“一小时后”与以色列总理内坦亚胡通话，“然后才能和你继续谈。”

对内坦亚胡的言听计从绝非拜登的失态，它引发了关于美以关系本质的令人震惊但老掉牙的问题。

以色列是国际关系学者所说的“尾巴摇狗”的异数。鉴于两国实力的不对称，人们会设想美国作为每年向以色列提供38亿美元军事援助的超级大国，是为两国关系制定基础规则的一方。然而，在以色列的例子中，情况正好相反。

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