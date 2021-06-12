周维介：强制归还碗碟为哪桩？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 周维介 发布 / 2021年6月12日 4:56 AM 作者指出，强制食客餐后归还碗碟是要消除这“不文明的陋习”，以及切除清洁工短缺这颗肉瘤。（档案照） 字体大小: 小 中 大 当食客在小贩中心用餐后，不把桌面收拾干净将受罚的消息入耳来，我小小错愕——这无法一蹴而就的行为工程，二三月才见“把桌面弄脏了？请清理干净才离开！”的海报四处张贴，怎么就吹来了北风？要食客归还餐具的诉求，约始于2012年。近10年工夫，先后有过几回运动，却乏善可陈。四年前，食阁出现了吸睛的收碗碟机器人，它循着设计路线来回于座位之间，方便食客就近把餐具放置在这个流动架子上。这新鲜玩意儿成效如何，小市民并不清楚。而今当局强制食客归还碗碟，不知可有起心动念，借助机器人的科技神功？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 强制归还碗碟 小贩中心 清洁工人 四面墙外 杜志远：韩国朝“四方安全对话+”再次迈进一步 谭浩俊：尼康若转型不成还能活多久