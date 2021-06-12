周维介：强制归还碗碟为哪桩？

当食客在小贩中心用餐后，不把桌面收拾干净将受罚的消息入耳来，我小小错愕——这无法一蹴而就的行为工程，二三月才见“把桌面弄脏了？请清理干净才离开！”的海报四处张贴，怎么就吹来了北风？要食客归还餐具的诉求，约始于2012年。

近10年工夫，先后有过几回运动，却乏善可陈。四年前，食阁出现了吸睛的收碗碟机器人，它循着设计路线来回于座位之间，方便食客就近把餐具放置在这个流动架子上。这新鲜玩意儿成效如何，小市民并不清楚。而今当局强制食客归还碗碟，不知可有起心动念，借助机器人的科技神功？