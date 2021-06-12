张毅颖：理解疫苗政策的变化 订户 来自 / 联合早报 文 / 张毅颖 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 作者指出，虽然我国已宣布有意引进非信使核糖核酸（mRNA）疫苗，以增加除目前使用的mRNA疫苗辉瑞和莫德纳之外的疫苗选择，但这终究是一个需要时间进行监管审查和大规模采购的过程。（法新社） 字体大小: 小 中 大 上周，当局发布了一系列有关冠病疫苗接种策略的声明，首先是总理李显龙分享了我国加速疫苗接种的时间表。经过成功磋商，疫苗得以更快地交付，让60岁及以上的公众不必预约，就可以前往任何一个接种中心接种疫苗，而12岁及以上的学生从6月1日起可优先接种。随后，卫生部修改咨询建议，即孕妇和哺乳期妇女、正在接受治疗的癌症病患或有严重药物过敏反应者，现在都可以接种疫苗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 李显龙 新加坡 卫生部 数据 卫生科学局 世界卫生组织 公共卫生 世卫组织 海峡时报 疫苗 冠病 冠病疫苗 冠病疫苗专家团 张毅颖 紧急使用清单 Emergency Use Listing 辉瑞 莫德纳 mRNA疫苗 信使核糖核酸 阿斯利康 强生 科兴 灭活病毒疫苗 全国疫苗接种计划 杜志远：韩国朝“四方安全对话+”再次迈进一步 谭浩俊：尼康若转型不成还能活多久