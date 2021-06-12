张毅颖：理解疫苗政策的变化

上周，当局发布了一系列有关冠病疫苗接种策略的声明，首先是总理李显龙分享了我国加速疫苗接种的时间表。

经过成功磋商，疫苗得以更快地交付，让60岁及以上的公众不必预约，就可以前往任何一个接种中心接种疫苗，而12岁及以上的学生从6月1日起可优先接种。

随后，卫生部修改咨询建议，即孕妇和哺乳期妇女、正在接受治疗的癌症病患或有严重药物过敏反应者，现在都可以接种疫苗。