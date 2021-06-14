许通美：新加坡种族偏见的祸害 订户 来自 / 联合早报 文 / 许通美 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 在最近的一起事件中，一名华族男子在乌节路与一对混血情侣对峙，对他们说一个华族女子和一个印族男人交往是一种耻辱。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 和大多数国人一样，我对最近发生的几起种族主义事件感到担忧。今年5月，一名印族妇女因在快步走时没有戴好口罩，而被一名华族男子当面质问。这名男子使用种族歧视字眼辱骂她，还把她踢倒在地。在最近的一起事件中，一名华族男子在乌节路与一对混血情侣对峙，对他们说一个华族女子和一个印族男人交往是一种耻辱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 印度 联合国 黄循财 种族 种族歧视 种族和谐 华人 刑事法典 马来人 民族主义 海峡时报 偏见 许通美 宗教和谐 多元种族 种族偏见 沙文主义 种族和谐日 族群与宗教互信圈 狮城脉搏 彭念：中国的“缅甸难题” 白士泮：人民币国际化宜稳不宜快