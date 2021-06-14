许通美：新加坡种族偏见的祸害

订户

来自 / 联合早报

文 /
许通美

发布 / 2021年6月14日 5:00 AM

在最近的一起事件中，一名华族男子在乌节路与一对混血情侣对峙，对他们说一个华族女子和一个印族男人交往是一种耻辱。（视频截图）
在最近的一起事件中，一名华族男子在乌节路与一对混血情侣对峙，对他们说一个华族女子和一个印族男人交往是一种耻辱。（视频截图）

字体大小:

和大多数国人一样，我对最近发生的几起种族主义事件感到担忧。今年5月，一名印族妇女因在快步走时没有戴好口罩，而被一名华族男子当面质问。这名男子使用种族歧视字眼辱骂她，还把她踢倒在地。

在最近的一起事件中，一名华族男子在乌节路与一对混血情侣对峙，对他们说一个华族女子和一个印族男人交往是一种耻辱。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容