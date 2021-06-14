许通美：新加坡种族偏见的祸害

和大多数国人一样，我对最近发生的几起种族主义事件感到担忧。今年5月，一名印族妇女因在快步走时没有戴好口罩，而被一名华族男子当面质问。这名男子使用种族歧视字眼辱骂她，还把她踢倒在地。

在最近的一起事件中，一名华族男子在乌节路与一对混血情侣对峙，对他们说一个华族女子和一个印族男人交往是一种耻辱。