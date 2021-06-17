于时语：美国的拉美非法移民问题

于时语专栏

两个世纪前，美国总统门罗发表了著名的门罗主义宣言，不许欧洲列强染指美洲大陆，成为美国实施最长久的外交政策，直到总统里根时代还在使用。可是曾几何时，拉丁美洲这一山姆大叔的禁脔，却成为美国最头疼的内政问题根源。

美国总统拜登风光十足地前往欧洲参加七国集团（G7）峰会和北约峰会，顺应欧洲急于修补被前总统特朗普搅乱的欧美同盟的需要。同一时间，副总统哈里斯首次外访中美洲，连连喊话“不要来”，反对非法移民入境美国，引发了不小的争议。

我曾经把拜登政府称为奥巴马政府2.0版本，如今看来十分确切。拜登在副总统任上，外交上负责的正是中南美洲，主旨是减少来自那里的非法移民。为此，拜登指导花费了数亿美元的对外经援，但是几乎毫无成效，来自拉美的非法移民日益增加，成为刺激美国民粹主义和特朗普崛起的主要因素。

如今拜登入居大位，平素主张的两党合作，如同奥巴马政府时代，丝毫没有获得共和党的响应，非法移民却受到民主党的“人道主义”高调鼓励而变本加厉，成为美国传媒公认的拜登政府内政软肋。

于是，有一半拉美血统的哈里斯临危受命，背上了拜登在奥巴马政府里的老包袱，负责减少来自拉美的非法移民大军。可是除了继续许诺亿万美元的经济援助，哈里斯也没有灵丹妙药，只能空喊“不要来”，反而引起民主党左翼的强烈批评。

如《纽约时报》近期的专题报道所披露，自拉美非法移民成为美国内政痼疾以来，华盛顿已经在中南美洲花费了亿万美元的经援，却无法阻止当地穷困民众成群结队，迢迢北上，经过各种途径非法移民美国。

这里的根本问题，并不仅仅是拉丁美洲难以改善的经济贫困，而是当地许多国家战乱不断，政府机能和社会结构崩溃，迫使大批民众出于基本人身安全考虑，而走上风险相当巨大的非法移民之途。他们绝大多数到了美国边界请求“庇护”，并不是虚假之言。

中南美洲多国成为“失败国家”，门罗主义有其无法推卸的责任。哈里斯近日访问的危地马拉就是个典型例子。该国陷入长期内战深渊的根源，是艾森豪威尔政府在该国发动军事政变、推翻民选的左翼政府，然后发起了多场被外界描绘为种族灭绝的大屠杀。过去几十年里，中南美洲其他所有右翼军政府，都曾经得到华盛顿的类似支持。

还有便是中美洲社会的不少黑帮，特别是萨尔瓦多黑帮MS-13，乃是起源于美国，随着被美国驱逐出境的非法移民而移植到各国并星火燎原，导致当地社会结构崩溃和基本人身安全丧失。

以我之见，中南美洲“失败国家”的两大主要因素都源于美国社会：美国对各种毒品的巨大需求，以及右翼白人坚持的持枪权之下的枪支泛滥。前者导致中南美洲庞大的毒品生产经济和政治腐败；后者则大量流播邻国，导致黑帮武装横行。

只要美国这两个问题继续存在，被迫逃避社会灾难的拉美非法移民大军，就会继续出现在美国边境。

作者在北美从事科研工作