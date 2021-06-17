纪文宇：美国民主党 内部难团结

今年1月20日，美国总统拜登在就职演说中强调：“在美国面临危机和挑战的历史时刻，只有团结才是前进之道”。考虑到美国政治高度两极化的背景，拜登发出团结的呼声，主要是希望能与共和党人进行跨党派合作。然而，民主党的内部团结却首先出了问题。

6月6日，西弗吉尼亚州的联邦参议员曼钦（Joseph Manchin）公开表示，不会支持众议院民主党人提出的选举改革法案。这份厚达800页的法案于3月3日在众议院已获通过，内容主要涉及三大领域，即扩大选举权、执行竞选财务改革和加强对国会议员的伦理道德监管。