陈怀亮：让西方媒体说自家故事的尴尬 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈怀亮 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM “西方媒体越俎代庖，代你说你家的故事，是由来已久的现象。它们的自信，来自难以匹敌的语言文化和专业优势，并有庞大的智库和情报组织明里暗里协助。”（图/Pixabay） 字体大小: 小 中 大 2015年7月，两家西方媒体揭发“一马公司”（1MDB）跨国贪腐案，在马来西亚引发的政治海啸，至今仍旧余震连连。美国《华尔街日报》和英国人经营的《砂拉越报告》，对复杂案情细致地剖析，一层层地抽丝剥茧，让纳吉等人难以自我辩解，罪有多大还有待法庭裁夺。令人好奇的是，要不是西方记者爆料，世人可能知道这个鲸吞亿万的故事吗？西方媒体还没发难之前，一马公司可疑之处，马国媒体略有报道，反对党也曾提出质疑，但都被绑手绑脚，说不出全局。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西方媒体 一马案 双重标准 四面墙外 韩东屏：中国人口的潜在危机及出路 杨超：王阳明心学的现代价值