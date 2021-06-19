陈怀亮：让西方媒体说自家故事的尴尬

2015年7月，两家西方媒体揭发“一马公司”（1MDB）跨国贪腐案，在马来西亚引发的政治海啸，至今仍旧余震连连。

美国《华尔街日报》和英国人经营的《砂拉越报告》，对复杂案情细致地剖析，一层层地抽丝剥茧，让纳吉等人难以自我辩解，罪有多大还有待法庭裁夺。令人好奇的是，要不是西方记者爆料，世人可能知道这个鲸吞亿万的故事吗？西方媒体还没发难之前，一马公司可疑之处，马国媒体略有报道，反对党也曾提出质疑，但都被绑手绑脚，说不出全局。