陈怀亮：让西方媒体说自家故事的尴尬

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来自 / 联合早报

文 /
陈怀亮

发布 / 2021年6月19日 5:00 AM

“西方媒体越俎代庖，代你说你家的故事，是由来已久的现象。它们的自信，来自难以匹敌的语言文化和专业优势，并有庞大的智库和情报组织明里暗里协助。”（图/Pixabay）
“西方媒体越俎代庖，代你说你家的故事，是由来已久的现象。它们的自信，来自难以匹敌的语言文化和专业优势，并有庞大的智库和情报组织明里暗里协助。”（图/Pixabay）

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2015年7月，两家西方媒体揭发“一马公司”（1MDB）跨国贪腐案，在马来西亚引发的政治海啸，至今仍旧余震连连。

美国《华尔街日报》和英国人经营的《砂拉越报告》，对复杂案情细致地剖析，一层层地抽丝剥茧，让纳吉等人难以自我辩解，罪有多大还有待法庭裁夺。令人好奇的是，要不是西方记者爆料，世人可能知道这个鲸吞亿万的故事吗？西方媒体还没发难之前，一马公司可疑之处，马国媒体略有报道，反对党也曾提出质疑，但都被绑手绑脚，说不出全局。

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