乔新生：欧洲联盟选择新的发展方向

第六次西巴尔干地区领导人会议今年6月10日在阿尔巴尼亚首都地拉那举行，欧洲联盟委员会负责睦邻扩大事务的委员参加会议，并且在会后宣布，将向该地区投资300亿欧元，用于发展当地经济。

但是欧盟主要官员附加条件是，除非该地区国家采取协调一致的行动，否则，投资计划无法实施。言外之意，只有当阿尔巴尼亚妥善处理与塞尔维亚等周边国家的关系，欧盟的投资计划才能实施。考虑到巴尔干半岛的紧张局势，人们有理由相信，欧盟是在画饼充饥。