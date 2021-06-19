乔新生：欧洲联盟选择新的发展方向 订户 来自 / 联合早报 文 / 乔新生 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 英国脱离欧盟之后，欧盟希望借助于向东扩张的有利时机，充分利用东欧国家的市场经济。（路透社） 字体大小: 小 中 大 第六次西巴尔干地区领导人会议今年6月10日在阿尔巴尼亚首都地拉那举行，欧洲联盟委员会负责睦邻扩大事务的委员参加会议，并且在会后宣布，将向该地区投资300亿欧元，用于发展当地经济。但是欧盟主要官员附加条件是，除非该地区国家采取协调一致的行动，否则，投资计划无法实施。言外之意，只有当阿尔巴尼亚妥善处理与塞尔维亚等周边国家的关系，欧盟的投资计划才能实施。考虑到巴尔干半岛的紧张局势，人们有理由相信，欧盟是在画饼充饥。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧洲联盟委员会 欧洲难民危机 东欧国家 西欧 韩东屏：中国人口的潜在危机及出路 杨超：王阳明心学的现代价值