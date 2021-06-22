梁玉心：与冠病共存之近期展望

2019冠状病毒疾病肆虐已一年半有余。随着严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）不断变异以绕过人体的免疫防线，它给我们带来了不同的挑战。

包括我在内的大多数专家都认为，冠病病毒将与我们共存。它将继续进化，而我们人类将继续研发疫苗和治疗方法等抗疫机制来对抗它。在短期内，人类与冠病病毒的抗争预计会充满变数，疫情偶尔会因病例突然增多而反复无常。人类和导致冠病大流行的病毒的未来将会如何？