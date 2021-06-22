梁玉心：与冠病共存之近期展望 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁玉心 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 2019冠状病毒疾病肆虐已一年半有余。随着严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）不断变异以绕过人体的免疫防线，它给我们带来了不同的挑战。包括我在内的大多数专家都认为，冠病病毒将与我们共存。它将继续进化，而我们人类将继续研发疫苗和治疗方法等抗疫机制来对抗它。在短期内，人类与冠病病毒的抗争预计会充满变数，疫情偶尔会因病例突然增多而反复无常。人类和导致冠病大流行的病毒的未来将会如何？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 病毒 疫苗 MERS 中东呼吸综合征 沙斯 SARS 口罩 梁玉心 2019冠状病毒疾病 冠状病毒 SARS-CoV-2 严重急性呼吸综合征冠状病毒2 冠病病毒 冠病 范鸿达：中国应对加沙—以色列冲突的思考 西蒙·约翰逊：在多条战线上抗击大流行