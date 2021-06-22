范鸿达：中国应对加沙—以色列冲突的思考

５月10日傍晚，在以色列警察与巴勒斯坦人在东耶路撒冷爆发连续冲突的背景下，加沙地带的武装力量开始向以色列境内发射火箭弹，至隔天凌晨共发射超过150枚。以色列随之给予报复。在时隔多年之后，加沙—以色列军事冲突再起，而且一直持续到21日凌晨，双方才开始停火。

中国在这次加沙—以色列军事冲突中的官方表态和舆论导向，值得关注与思考。中国外交部长王毅几度针对以巴冲突发声。王毅认为以巴局势恶化的根源，是巴勒斯坦问题长期未能得到公正解决，近年来中东和平进程偏离原有轨道，巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害。