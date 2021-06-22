范鸿达：中国应对加沙—以色列冲突的思考 订户 来自 / 联合早报 文 / 范鸿达 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 ５月10日傍晚，在以色列警察与巴勒斯坦人在东耶路撒冷爆发连续冲突的背景下，加沙地带的武装力量开始向以色列境内发射火箭弹，至隔天凌晨共发射超过150枚。以色列随之给予报复。在时隔多年之后，加沙—以色列军事冲突再起，而且一直持续到21日凌晨，双方才开始停火。中国在这次加沙—以色列军事冲突中的官方表态和舆论导向，值得关注与思考。中国外交部长王毅几度针对以巴冲突发声。王毅认为以巴局势恶化的根源，是巴勒斯坦问题长期未能得到公正解决，近年来中东和平进程偏离原有轨道，巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国中东外交 加沙－以色列冲突 伍国：走出对老一代美国“中国通”的情结 西蒙·约翰逊：在多条战线上抗击大流行