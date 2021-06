美中博弈加剧已成定局,而亚洲将是两强角力和对抗的主战场。新加坡和本区域其他国家很难避免受到溢出效应的冲击。毫无疑问,我国的外交已进入建国以来最具挑战性的时期。

亨廷顿(Samuel Huntington)1996年出版的名著《文明的冲突与世界秩序的重建》(The Clash of Civilizations and the remaking of World Order),从文明和文化的观点,剖析冷战后的世界格局、发展趋势,以及西方应有的对策。