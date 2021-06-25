伟达：解读中共百年的“四大法宝”

欲洞悉中国近代发展的特点、规律和走向，就必须具备对中共百年历史的真知灼见。尽管许多当代人都自认相当了解中共，但实际上并不尽然，尤其欠缺宏观和全面的透视，即所谓“当局者迷”。

中共已走过百年，其中成功及挫败众多，篇幅所限，这里拟着重解读中共发展壮大的成功经验及其启示。对此，中共也有公开的概括总结，即所谓“四大法宝”或“十六字箴言”：党的建设、武装斗争、统一战线、改革开放。