伟达：解读中共百年的“四大法宝” 订户 来自 / 联合早报 文 / 伟达 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 图为陕西延安革命纪念馆吸引游客参观。从1935年到1948年，中国共产党在延安度过了艰苦卓绝的13年。（中新社） 字体大小: 小 中 大 欲洞悉中国近代发展的特点、规律和走向，就必须具备对中共百年历史的真知灼见。尽管许多当代人都自认相当了解中共，但实际上并不尽然，尤其欠缺宏观和全面的透视，即所谓“当局者迷”。中共已走过百年，其中成功及挫败众多，篇幅所限，这里拟着重解读中共发展壮大的成功经验及其启示。对此，中共也有公开的概括总结，即所谓“四大法宝”或“十六字箴言”：党的建设、武装斗争、统一战线、改革开放。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共百年 中国近代发展 中共未来 时事透视 孙培松：中国介入阿富汗应慎之又慎 约瑟夫·施蒂格利茨：通胀之辩：转移视线的烟雾弹