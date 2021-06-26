伊藤隆敏：奥林匹克规模的冠病风险

2020年，亚洲尤其是东亚，往往被赞誉为有效应对冠病疫情的典范。虽然西方国家经历了严厉的封锁以及感染率和死亡率飙升，但亚洲国家却在很大程度上成功控制了疫情。

然而，现在局面已经发生逆转，东亚在疫苗接种方面远远落后于美国和欧洲。这对今年夏天即将在东京举办的夏季奥运会和残奥会而言，绝不是什么好兆头。

截至6月15日，日本的疫苗接种人数在38个经合组织国家中排名倒数第二，即每百名民众仅接种20.9剂。相比之下，英国每百名民众接种106.1剂，而美国每百名民众接种率则是93.3。

日本为什么会远远落后于其他经合组织国家？首先，政府迟迟未能与疫苗生产商达成采购协议，尤其是因为厚生劳动省不愿快速紧急审批新疫苗。

日本在疫苗副作用方面一直存在争议。例如，政府于2009年批准了人乳头瘤病毒疫苗，并于2013年将其列入常规接种管理清单。仅仅两个月后，政府就撤回了对女孩使用该疫苗的建议，因为一系列所谓的免疫后不良事件，引发了公众对疫苗安全性的担忧。

在冠病危机期间，政府坚持疫苗在获批前，必须在日本开展临床试验，尽管其他地方已经完成了涉及4万多人的大规模随机对照试验。日本的临床试验并没有提供多少有用信息；它只涉及160人，而且，研究人员只检查了抗体，而没有检查无症状感染情况。但疫苗接种却因此延迟了三个月。

日本疫苗接种计划的另一个障碍，是规定只有医生和护士才有资格实施疫苗接种。美国开始时也有类似的规定，但市政当局迅速扩大了施打疫苗的资格，将牙医、兽医、急诊医疗技术员和临床实验室技术员也包括在内。在纽约，药剂师、牙科保健师、足疗师和其他医务工作者及医学院学生均具备注射资格。

因此，当纽约人回归疫情前的正常生活时，日本人正面临新一波疫情和封锁措施。4月25日，日本政府宣布在东京和大阪地区实施紧急状态，这已经是疫情暴发以来的第三次。紧急状态要求餐厅在晚上8点关门，同时禁止销售酒类；后来又扩大了适用范围，现在已经包括10个都道府县。此外，还有八个处于相对温和的封锁状态。

尽管紧急状态原定于6月20日解除（编按：日本已解除东京等九个都道府县的紧急状态，冲绳县除外），但鉴于冠病感染人数艰难地缓慢下降，政府可能被迫推迟解除紧急状态。即使最终能按预期解除，人们也不能保证另一波疫情来袭，不会很快导致新的封锁。因为奥运会定于7月23日到8月8日间举行，而残奥会则定在8月24日到9月5日间举行，这样的疫情暴发可能会带来海啸般的破坏。

在奥运期间，东京的很大部分医疗资源将被抽离抗疫行动，以满足参赛者及其后援团队的医疗需求。此外，世界各地的大量民众将会前往东京，可能会将危险的变异毒株带进日本。不出所料的是，现在约83%的日本居民反对奥运会如期举办。

首相菅义伟的政府试图缓解人们的恐惧，承诺提供额外的医疗资源，而所有访客则会待在一个涵盖酒店、比赛设施和往来这些地点的交通的“泡沫”里。但反对党仍指责政府未能制定令人信服的安全计划。

而且，经过一年多的严格规定和急剧逆转，公众也不再相信政府的决策。现在距奥运会开幕仅有短短27天，但政府仍未决定是否允许观众进入奥林匹克体育场，这更让人们感到没有信心。（编按：日本当局已在6月21日对东京奥运会赛场观众的人数限制做出了宣布，顶限为1万人。）

菅义伟政府重获公众信任的最大希望，是迅速加强疫苗接种的力度。除其他措施外，这将须要极大地增加允许施打疫苗的人员人数。但即使日本完全遵循美国的轨迹，前者现在的情况是与四个月前的后者相似，因此，日本也只能到10月中旬才能实现广泛的疫苗接种，届时奥运和残奥会运动员早已回家。

如果日本没有实现群体免疫（或者类似状态），举办东京奥运会将是一次冒险的赌注。菅义伟可能大获全胜：如果奥运成功举办，感染率也控制得很好，他很有可能再次当选自由民主党领袖，届时他甚至可能宣布提前大选。但即便如此，也不能改变这样一个事实，即他乐于用民众的健康、生计和生命作为赌注。

作者是日本前财政部副部长，哥伦比亚大学国际与公共事务学院经济学教授，东京大学国立政策研究生院高级教授。

英文原题：An Olympic-Size COVID Risk

版权所有：Project Syndicate, 2021