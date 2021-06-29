邱晓莉：疫苗护照的落实考量 订户 来自 / 联合早报 文 / 邱晓莉 发布 / 2021年6月29日 5:03 AM 疫苗护照（路透社档案示意图） 字体大小: 小 中 大 冠病疫苗接种正在各发达及发展中国家如火如荼地展开，截至今年6月7日，根据《纽约时报》的全球疫苗接种追踪图表，全球接种剂数已经超过21.5亿剂。随之，如何为已接种人群提供一个安全、便捷和可辨真伪的接种证明，也被提上日程，因为这与各国试图恢复疫情前正常经济和社会活动，以及国际间商贸文化活动息息相关，各国正在探索以疫苗接种与否作为依据，来允许国民参与线下大型活动，例如体育赛事和演唱会，进入室内场所，比如酒吧和健身房，出境旅行及边境开放。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗护照 冠病疫苗 时事透视 李林杰：摆脱“特朗普遗产”是中美关系之出路所在 杜志远：“民主10国”是构建“跨大西洋-印太联盟”重大尝试