邱晓莉：疫苗护照的落实考量

冠病疫苗接种正在各发达及发展中国家如火如荼地展开，截至今年6月7日，根据《纽约时报》的全球疫苗接种追踪图表，全球接种剂数已经超过21.5亿剂。

随之，如何为已接种人群提供一个安全、便捷和可辨真伪的接种证明，也被提上日程，因为这与各国试图恢复疫情前正常经济和社会活动，以及国际间商贸文化活动息息相关，各国正在探索以疫苗接种与否作为依据，来允许国民参与线下大型活动，例如体育赛事和演唱会，进入室内场所，比如酒吧和健身房，出境旅行及边境开放。