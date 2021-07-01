胡逸山：慕尤丁力挡尽快召开国会呼声 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡逸山 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 作者指，马国各界有识之士都认为，紧急状态无助于抗疫的努力，而是政府借着紧急状态，绕过国会直接颁布了数条实质上钳制新闻与言论自由的法令。（路透社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚最高元首日前召集各州统治者开特别会议，之前因元首也会见多位朝野各政党领袖，所以各界众说纷纭，认为元首可能启动马国政府的更替。笔者当时就认为可能性不高，因为马国奉行君主立宪政体，在宪法框架下，元首不会主动更换政府，除非反对派能充分地说服元首，证明他们已掌握国会里大多数议员的支持，即当朝政府已失去支持，元首才会要求首相与其政府总辞。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 慕尤丁政府 召开国会会议 马国元首 区域焦点 张敬伟：莱希时代的伊核多边协议变鸡肋 林方彪：中国国民党情报网失灵