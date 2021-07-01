胡逸山：慕尤丁力挡尽快召开国会呼声

马来西亚最高元首日前召集各州统治者开特别会议，之前因元首也会见多位朝野各政党领袖，所以各界众说纷纭，认为元首可能启动马国政府的更替。

笔者当时就认为可能性不高，因为马国奉行君主立宪政体，在宪法框架下，元首不会主动更换政府，除非反对派能充分地说服元首，证明他们已掌握国会里大多数议员的支持，即当朝政府已失去支持，元首才会要求首相与其政府总辞。