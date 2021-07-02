陈抗：多边主义与不干涉内政原则面临挑战 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈抗 发布 / 2021年7月2日 5:05 AM 作者指，世贸组织的无效率和改革的进展缓慢，使许多国家另建立区域性贸易组织。例如，11个环太平洋国家在2018年签署了“跨太平洋伙伴全面进展协定”，15个亚太地区国家在2020年签署了“区域全面经济伙伴关系协定”。（路透社） 字体大小: 小 中 大 全球化和技术进步，使全球治理对人们的日常生活产生越来越重要的影响。发生在一个国家的事，经常会对其他国家产生巨大影响，甚至还可能引发世界动荡。无论是抵御新冠大流行，还是维护生态安全，网络安全，金融安全，国际的紧密合作都至关重要。移民问题、气候变化问题、可再生资源保护问题的解决，都须要国际社会采取集体行动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 多边主义 不干涉内政原则 亚细安 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP） 审时度势 陈春安：马国希盟是最差政治联盟？ 相蓝欣：美俄关系重启悄然推进