陈抗：多边主义与不干涉内政原则面临挑战

全球化和技术进步，使全球治理对人们的日常生活产生越来越重要的影响。发生在一个国家的事，经常会对其他国家产生巨大影响，甚至还可能引发世界动荡。无论是抵御新冠大流行，还是维护生态安全，网络安全，金融安全，国际的紧密合作都至关重要。移民问题、气候变化问题、可再生资源保护问题的解决，都须要国际社会采取集体行动。

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