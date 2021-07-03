马亮：“状元情节”岂会一禁了之？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 马亮 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 高考是每年中国社会万众瞩目的一场考试。图为6月16日，评卷老师在位于清华大学的高考数学评卷现场用计算机系统阅卷。（新华社） 字体大小: 小 中 大 高考是每年中国社会万众瞩目的一场考试，因为它关乎许多考生的命运。教育改变命运，莘莘学子之所以专注于高考，就在于如果考上一所理想的知名学府，从此就踏上了人生的快车道。但是，恰恰因为高考的至关重要性，每年高考也成为各方争名逐利的竞技场。各地政府、中学和培训机构以高考成绩为标准，奖励带班教师和考生。各大高校纷纷“掐尖”，争相提高录取分数线，将其作为评价高校的主要依据。高考状元成为媒体和社会争相吹捧的神话，高考升学率成为中学吸引优质生源的尚方宝剑，而各大高校也为高考状元的归属争得头破血流。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国高考 状元 林任君：“出冠”之后，大流行阴魂不散？ 马勇：塔利班发动全面攻势为哪般？