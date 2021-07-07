王乙康：让全球化造福国人

政府深切地了解新加坡专业人员、经理和执行人员（后简称“专业人士”）在职场上感到的压力，他们担心被外地专业人士所取代。而有些公司雇佣了不少外地人，让新加坡员工觉得不自在。

许多民众和议员向政府反馈了这个问题。政府认真看待民众的担忧，并且已经采取行动，着手解决问题。譬如，我们已经提高引进外来专业人士的门槛，收紧外来人员的流入。我们也更严厉地执法，调查和处分那些歧视本地人的雇主。

我们对待问题的时候，应该查清楚导致问题的真正原因，才能对症下药。可是，在过去的一年，新加坡前进党并没查明真相，便硬说新加坡－印度的自由贸易协定（简称CECA）是罪魁祸首，说这个协定让大量印度籍人员毫无节制地涌进新加坡，夺走新加坡人的工作。前进党也说，我们签订的所有自由贸易协定损害了新加坡的经济和国人的利益。

很不幸的，他们已把自贸协定政治化，成了他们攻击政府的武器。他们的说法，完全不正确，扭曲了事实。这种言论，也挑起了一部分国人的排外情绪。这不但于事无补，还会损害新加坡人的生计，赔上国家的繁荣，以及下一代的幸福。

我在从政前，是名公务员，曾经参与谈判自贸协定的工作。我有责任更正没有依据的指责。我想在这里阐明四点:

第一，新加坡的经济支柱是什么？我们是个弹丸小国，缺乏天然资源。新加坡的经济自主，成功的关键在于我们能不能放眼世界，借助全球化的趋势，引进外资，进军国际市场来弥补国家资源的不足。这样，国人才能安居乐业，年轻人可以追逐梦想。

第二，与各国签署的自由贸易协议的用意是什么？我们通过谈判，向伙伴国家争取关税豁免，以促进我国的出口。这对我们的中小企业特别重要。

因为新加坡的市场真的是太小了。

自贸协定可以让中小企业打入国际市场，大展拳脚。

我国与世界各地签署了26项自贸协定。亚细安、中国、美国、欧盟、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰等等，都是我们的主要市场，也是我们的自由贸易伙伴。

自贸协定帮助我们招商引资。经济发展局经常说，当跨国公司考虑要不要在新加坡投资时，我们的自贸协定网络有着强大的吸引力。

当投资商来到新加坡，我们的自贸协定能帮助他们进军世界各大主要市场。此外，在自贸协定的规定下，新加坡政府也有义务给他们的投资一定的保护。

第三，为什么前进党的说法不正确？因为他们歪曲了自贸协定的用意，歪曲了新加坡谈判团队的用心，他们冤枉了我们。

他们说CECA让在印度127个专业类别的人士，可以自由入境，到新加坡生活和工作。这种说法是荒谬的。

127个专业类别是协议里列出来的一个清单，好让相关人士参考。意思是说你可以申请到新加坡工作，并不是说你一定会被批准。最终，申请者还是必须先符合申请工作准证的先决条件，才能获得就业准证，来新加坡工作。

在我们所有的自贸协定里，我们的移民与外籍人才政策保持不变。谁能够入境新加坡，谁能得到工作准证，谁能成为永久居民或公民，都是由我们全权决定。

第四，那我们新加坡专业人士的压力，来自哪里？简单来说，来自全球化经济的竞争。我们一方面必须开放市场，为国人打造机遇，另一方面必须处理它所带来的竞争。我们打开了窗，阳光和苍蝇都一起进来了。但外来竞争并不完全是零和游戏。若我们减少引进一些外国专才，不等于国人必然就有更多的工作机会。相反的，本地和外来专才能够相辅相成，一起吸引更多外来投资，制造更多好的就业机会。

所以作为一个依赖全球经济的小国，我们要面对以下的选择:

一、很多竞争，很多工作；还是

二、很少竞争，很少工作？

两个极端都不是我们想要的。我们要找的是一个平衡点，不能矫枉过正。要确保国人继续有足够的，好的工作，一些竞争是难免的。

如果有人对你敲锣打鼓，说他能给你一个“没竞争，多工作”的经济模式，这个人肯定是吹牛、乱卖膏药。

我们面临的另一个挑战是，我国正在全力开发数码和信息科技。在这个世界，数码专才，中国和印度最多。中国专才都倾向于留在当地工作，而印度专才则往外地寻求发展，因此，在新加坡相对来说印度籍数码科技专业人士比较多。

这是我们必须正视的现象。政府部门正在同业界人士探讨是否能够采取离岸外包的作法，让我们只保留较高端的工作，以减少外来人才数目。不过我们必须谨慎处理，确保不会流失重要的外来投资。我们应该继续讨论如何解决问题，保障新加坡人的就业机会，使新加坡人在公平竞争的环境下脱颖而出，但是请不要随意听取不确实的言论，排斥自由贸易协议和CECA，以免动摇新加坡开放经济的根基。

我们注意到，世界上很多国家都面对排外主义的问题。我们不能让它在新加坡生根。我们应该设法消除人民的忧虑，解决人民的问题，政府有决心这么做。但我们需要新加坡人的配合，同心协力，一起守护国家繁荣的基础。

本文是卫生部长王乙康昨天在国会发表的部长声明的华文部分