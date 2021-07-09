雨果·德罗孔：论自由、阴谋和疫苗接种

尽管以色列、英国和美国等国家在尽快接种冠病疫苗方面表现卓著，但民众对接种疫苗犹豫不决，仍是一个严重的障碍。在美国，对疫苗的犹豫已导致总统拜登要在7月4日前实现70%美国人口至少接种一剂疫苗的目标流产。

在4月份的美国有线电视新闻网（CNN）民意调查中，大约26%的美国受访者说，他们根本不打算接种疫苗。这是一个大问题，因为尽量争取全民接种是结束疫情的唯一可靠手段。例如，假设传染性堪比麻疹的冠病变种病毒成为主流，要实现群体免疫可能需要94%的人口接种疫苗。