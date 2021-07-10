孟邑儒：疫情时期体现的社会不平等 订户 来自 / 联合早报 文 / 孟邑儒 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 作者指出，有一些弱势家庭因为情况特殊不符合部分补助申请条件，而得不到政府的补助，但不代表他们不需要援助。也因此，社会福利团体扮演相当重要的角色，与政府的社会福利政策互补。（海峡时报档案照） 字体大小: 小 中 大 由于疫情再度升温，自今年5月16日起，新加坡宣布重返解封第二阶段。对许多家庭来讲，这无疑是对他们的经济雪上加霜。许多人在去年的病毒阻断措施期间失去了工作，在解封时期好不容易找到了工作，但如今可能再度面临失业；也有些人自疫情暴发至今都处于失业状态，如今更难找到工作。疫情重创了许多产业，包括餐饮、运输，甚至教育等等，同时也改变了人们的生活模式。在疫情下中低收入群体受到的冲击最大，为了生存，他们必须减少许多必要的支出，包括孩子的补习教育。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 社会不平等 富裕人士 援助贫困阶层 段跃初：中俄发表联合声明说明了什么？ 伊莲娜·海伊：监控绿天鹅