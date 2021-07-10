孟邑儒：疫情时期体现的社会不平等

由于疫情再度升温，自今年5月16日起，新加坡宣布重返解封第二阶段。对许多家庭来讲，这无疑是对他们的经济雪上加霜。许多人在去年的病毒阻断措施期间失去了工作，在解封时期好不容易找到了工作，但如今可能再度面临失业；也有些人自疫情暴发至今都处于失业状态，如今更难找到工作。

疫情重创了许多产业，包括餐饮、运输，甚至教育等等，同时也改变了人们的生活模式。在疫情下中低收入群体受到的冲击最大，为了生存，他们必须减少许多必要的支出，包括孩子的补习教育。