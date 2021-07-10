孟邑儒：疫情时期体现的社会不平等

订户

来自 / 联合早报

文 /
孟邑儒

发布 / 2021年7月10日 5:00 AM

作者指出，有一些弱势家庭因为情况特殊不符合部分补助申请条件，而得不到政府的补助，但不代表他们不需要援助。也因此，社会福利团体扮演相当重要的角色，与政府的社会福利政策互补。（海峡时报档案照）
作者指出，有一些弱势家庭因为情况特殊不符合部分补助申请条件，而得不到政府的补助，但不代表他们不需要援助。也因此，社会福利团体扮演相当重要的角色，与政府的社会福利政策互补。（海峡时报档案照）

字体大小:

由于疫情再度升温，自今年5月16日起，新加坡宣布重返解封第二阶段。对许多家庭来讲，这无疑是对他们的经济雪上加霜。许多人在去年的病毒阻断措施期间失去了工作，在解封时期好不容易找到了工作，但如今可能再度面临失业；也有些人自疫情暴发至今都处于失业状态，如今更难找到工作。

疫情重创了许多产业，包括餐饮、运输，甚至教育等等，同时也改变了人们的生活模式。在疫情下中低收入群体受到的冲击最大，为了生存，他们必须减少许多必要的支出，包括孩子的补习教育。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容