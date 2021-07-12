罗伯特·斯基德尔斯基：拜登经济学的缺陷 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗伯特·斯基德尔斯基 发布 / 2021年7月12日 5:15 AM 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登准备效仿小罗斯福大手笔支出，而这是罗斯福在二战前一直避免做的事情。这有可能引发1970年代，让凯恩斯主义（Keynesian）经济政策功败垂成的那种通货膨胀。自2021年1月以来，拜登政府已支出或承诺支出1.9万亿美元直接用于冠病的纾困救助，2.7万亿美元用于投资和商业支持，1.8万亿美元用于福利和教育。这些加起来有6.4万亿美元，占美国国内生产总值（GDP）的近30%。冠状病毒支出的1.9万亿美元将逐渐减少，未来10年将支出4.5万亿美元，约占GDP的20%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜登经济学 凯恩斯主义者 通货膨胀率 李喜梅：民族间和睦共荣乃安家立国之本 陈春安：国盟“选票红利”逐渐消失