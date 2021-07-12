罗伯特·斯基德尔斯基：拜登经济学的缺陷

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来自 / 联合早报

文 /
罗伯特·斯基德尔斯基

发布 / 2021年7月12日 5:15 AM

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美国总统拜登准备效仿小罗斯福大手笔支出，而这是罗斯福在二战前一直避免做的事情。这有可能引发1970年代，让凯恩斯主义（Keynesian）经济政策功败垂成的那种通货膨胀。

自2021年1月以来，拜登政府已支出或承诺支出1.9万亿美元直接用于冠病的纾困救助，2.7万亿美元用于投资和商业支持，1.8万亿美元用于福利和教育。这些加起来有6.4万亿美元，占美国国内生产总值（GDP）的近30%。冠状病毒支出的1.9万亿美元将逐渐减少，未来10年将支出4.5万亿美元，约占GDP的20%。

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