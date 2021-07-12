陈春安：国盟“选票红利”逐渐消失 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈春安 发布 / 2021年7月12日 5:10 AM “选票红利”并非来自维权谋略，而是治好疫情、搞好经济、喂饱人民的肚子。（路透社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚统治者理事会特别会议的结果，不能说是收回对国民联盟慕尤丁政权的祝福，但也可视为对其管理国家包括疫情管控与经济拓展的失望。最高元首的谕令如重锤：没必要延长紧急状态，紧急状态本为更好地抗疫，但国盟政府表现却适得其反。面对最高元首两次谕令，慕尤丁7月2日终于宣布，在8月1日前召开国会。尽快召开国会，让议会辩论紧急状态条例和国家复苏计划相关议题，这需要一个稳定和获得多数人民支持的政府。不言而喻，慕尤丁并没有得到多数人民的支持，而且一直处于不稳定状态。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国民联盟 慕尤丁 马国国会 马国政局 李喜梅：民族间和睦共荣乃安家立国之本 罗伯特·斯基德尔斯基：拜登经济学的缺陷