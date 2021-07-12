陈春安：国盟“选票红利”逐渐消失

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来自 / 联合早报

文 /
陈春安

发布 / 2021年7月12日 5:10 AM

“选票红利”并非来自维权谋略，而是治好疫情、搞好经济、喂饱人民的肚子。（路透社）
“选票红利”并非来自维权谋略，而是治好疫情、搞好经济、喂饱人民的肚子。（路透社）

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马来西亚统治者理事会特别会议的结果，不能说是收回对国民联盟慕尤丁政权的祝福，但也可视为对其管理国家包括疫情管控与经济拓展的失望。最高元首的谕令如重锤：没必要延长紧急状态，紧急状态本为更好地抗疫，但国盟政府表现却适得其反。

面对最高元首两次谕令，慕尤丁7月2日终于宣布，在8月1日前召开国会。尽快召开国会，让议会辩论紧急状态条例和国家复苏计划相关议题，这需要一个稳定和获得多数人民支持的政府。不言而喻，慕尤丁并没有得到多数人民的支持，而且一直处于不稳定状态。

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