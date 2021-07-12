陈春安：国盟“选票红利”逐渐消失

马来西亚统治者理事会特别会议的结果，不能说是收回对国民联盟慕尤丁政权的祝福，但也可视为对其管理国家包括疫情管控与经济拓展的失望。最高元首的谕令如重锤：没必要延长紧急状态，紧急状态本为更好地抗疫，但国盟政府表现却适得其反。

面对最高元首两次谕令，慕尤丁7月2日终于宣布，在8月1日前召开国会。尽快召开国会，让议会辩论紧急状态条例和国家复苏计划相关议题，这需要一个稳定和获得多数人民支持的政府。不言而喻，慕尤丁并没有得到多数人民的支持，而且一直处于不稳定状态。