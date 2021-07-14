弗朗西斯·福山,路易斯·费利佩·洛佩斯·卡尔瓦：大流行病和政绩 订户 来自 / 联合早报 文 / 弗朗西斯·福山 路易斯·费利佩·洛佩斯·卡尔瓦 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM （路透社） 字体大小: 小 中 大 2019冠状病毒疫情营造了一个在公共卫生危机中测试不同治理体系的实验场，最终揭示了各国表现的巨大差异。例如，东亚国家和地区（中国大陆、台湾、韩国和日本）在控制疫情方面，往往比美洲和欧洲的许多国家做得更好。但这些结果并不像一些人所认为的，是关于民主政府与专制政府的比较。在东亚抗疫表现最好的国家中，既有专制国家，也有强大而充满活力的民主国家。考虑到像越南这样的较贫穷国家比许多富裕国家做得更好，这种差异也不完全是由于经济资源或公共卫生专业知识所致。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫情控制 国家能力 社会信任度 政治领导 吴俊刚：打还是不打的疑惑 乔新生：阿富汗未来三种结局