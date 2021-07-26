胡林生：特选学校和文化定位

最近，由于“华人特权”问题而引起国人的热烈争论，想不到特选学校的设立，竟然成为抨击华人特权的主要论据。国人如果完全不了解特选学校设立的历史渊源和背景，以及创设特选学校的宗旨和目的，就会轻信这种言论的正当性。

回顾历史，200年来，为了提供华社族群足够的教育机会，以维系华族社群的文化传承，华社和宗乡团体以及许许多多富商巨贾，都一直热心慷慨，出资出力建设华校，供华族子弟就读。所以，华校一向是华人子弟受教育的重要场所，也是华族的宝贵文教遗产。