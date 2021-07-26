胡林生：特选学校和文化定位 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡林生 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 二战后，华文教育如雨后春笋，发展十分蓬勃。图为由教育部主办的1956年华校高中会考。（档案照） 字体大小: 小 中 大 最近，由于“华人特权”问题而引起国人的热烈争论，想不到特选学校的设立，竟然成为抨击华人特权的主要论据。国人如果完全不了解特选学校设立的历史渊源和背景，以及创设特选学校的宗旨和目的，就会轻信这种言论的正当性。回顾历史，200年来，为了提供华社族群足够的教育机会，以维系华族社群的文化传承，华社和宗乡团体以及许许多多富商巨贾，都一直热心慷慨，出资出力建设华校，供华族子弟就读。所以，华校一向是华人子弟受教育的重要场所，也是华族的宝贵文教遗产。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 特选学校●存废问题 华人特权 双语人才教育 教育课题 马勇： 塔利班缘何加强外交攻势 柳金财：从党庆讲话看中共港澳台政策