马勇： 塔利班缘何加强外交攻势 订户 来自 / 联合早报 文 / 马勇 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 历经40余年的战乱，和平是阿富汗民众共同的心愿，也是国际社会的最大期待。（法新社） 字体大小: 小 中 大 6月24日，阿富汗总统加尼访问美国，意在争取美国为阿富汗提供更多援助和更有力的支持。尽管美方同意继续向阿富汗政府提供支持，但加尼访美显然未达到预期目标。美国总统拜登表示，“阿富汗必须决定自己的未来”，这对于热衷干涉他国内政的美国来说，不过是漂亮的托辞。这一方面反映了美国对当前阿富汗局势的无奈，也暴露了美国隔岸观火的心态。其实，这与美塔和谈以来美国对阿政策取向一脉相承，只要塔利班不再高举反美旗帜，美国并不完全排斥塔利班重新执政。这无异于为塔利班提供了非常重要的外部支持。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 塔利班 阿富汗和平会谈 美国撤军阿富汗 周农建：从复旦事件谈人才政策 柳金财：从党庆讲话看中共港澳台政策