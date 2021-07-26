马勇： 塔利班缘何加强外交攻势

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来自 / 联合早报

文 /
马勇

发布 / 2021年7月26日 5:00 AM

历经40余年的战乱，和平是阿富汗民众共同的心愿，也是国际社会的最大期待。（法新社）
历经40余年的战乱，和平是阿富汗民众共同的心愿，也是国际社会的最大期待。（法新社）

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6月24日，阿富汗总统加尼访问美国，意在争取美国为阿富汗提供更多援助和更有力的支持。尽管美方同意继续向阿富汗政府提供支持，但加尼访美显然未达到预期目标。美国总统拜登表示，“阿富汗必须决定自己的未来”，这对于热衷干涉他国内政的美国来说，不过是漂亮的托辞。

这一方面反映了美国对当前阿富汗局势的无奈，也暴露了美国隔岸观火的心态。其实，这与美塔和谈以来美国对阿政策取向一脉相承，只要塔利班不再高举反美旗帜，美国并不完全排斥塔利班重新执政。这无异于为塔利班提供了非常重要的外部支持。

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