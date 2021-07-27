滨田弘一：疫情中复苏的正确建议 订户 来自 / 联合早报 文 / 滨田弘一 发布 / 2021年7月27日 5:03 AM 字体大小: 小 中 大 去年，我失去了我的老师、朋友和最宝贵的研究同事，世界失去了一位杰出的经济学家。理查德·库珀（Richard Cooper）是我在耶鲁攻读博士学位时的导师之一。作为一名博士生，我受益于一个名副其实的经济学家“梦之队”，他们每个人都大大丰富了我的生活和工作。詹姆斯·托宾（James Tobin）把我推向了具有实证意义的深刻而富有创造性的见解。埃德蒙·费尔普斯（Edmund Phelps）磨练了我的分析能力，而库珀确保我把我的想法应用于政策制定，从而在现实世界中产生影响。为此，我将永远感激。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 布雷顿森林体系 国际财政政策 陈鸿斌：美国：风光无限双州记 纪赟：包容性、多元化 与新加坡国民共同体的打造