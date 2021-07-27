滨田弘一：疫情中复苏的正确建议

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来自 / 联合早报

文 /
滨田弘一

发布 / 2021年7月27日 5:03 AM

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去年，我失去了我的老师、朋友和最宝贵的研究同事，世界失去了一位杰出的经济学家。理查德·库珀（Richard Cooper）是我在耶鲁攻读博士学位时的导师之一。作为一名博士生，我受益于一个名副其实的经济学家“梦之队”，他们每个人都大大丰富了我的生活和工作。

詹姆斯·托宾（James Tobin）把我推向了具有实证意义的深刻而富有创造性的见解。埃德蒙·费尔普斯（Edmund Phelps）磨练了我的分析能力，而库珀确保我把我的想法应用于政策制定，从而在现实世界中产生影响。为此，我将永远感激。

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