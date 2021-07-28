冯元良：以批判性思维看待中美竞争白热化

新加坡作为一个主权国家，虽然不在中美不断升级的地缘政治竞争中选边站队是非常明智的，但这并不意味着国人必须停止进行批判性思考，不辨别事实与虚构。

究竟两个大国中谁会对本地区的和平与稳定构成更大的威胁，试图对此问题作出基于事理的判断并非是毫无意义的。美国真的是为了帮助捍卫本地区的航行自由和以规则为基础的国际秩序，以对抗日益扩张的中国吗？还是这只是一个遏制中国崛起、维护美国全球霸权的诡计？