冯元良：以批判性思维看待中美竞争白热化 订户 来自 / 联合早报 文 / 冯元良 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡作为一个主权国家，虽然不在中美不断升级的地缘政治竞争中选边站队是非常明智的，但这并不意味着国人必须停止进行批判性思考，不辨别事实与虚构。究竟两个大国中谁会对本地区的和平与稳定构成更大的威胁，试图对此问题作出基于事理的判断并非是毫无意义的。美国真的是为了帮助捍卫本地区的航行自由和以规则为基础的国际秩序，以对抗日益扩张的中国吗？还是这只是一个遏制中国崛起、维护美国全球霸权的诡计？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 美国 新加坡 香港 亚细安 南中国海 媒体 北京 新加坡人 新闻 东南亚 海峡时报 中美 中国崛起 地缘政治 国际秩序 主流媒体 批判性思维 独立思考能力 时事透视 彭胜玉：印度若出兵阿富汗动机何在 丁松泉：江启臣的国民党何去何从？