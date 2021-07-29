蔡彬：东京奥运之启迪 订户 来自 / 联合早报 文 / 蔡彬 发布 / 2021年7月29日 4:49 AM 作者认为，日本在目前大规模疫情暴发的情况下还能把赛事办成，除了政府的危机管理能力外，还要归功于日本人的认真和服从。图为工作人员为赛场消毒。（路透社） 字体大小: 小 中 大 2020年东京奥运会推迟一年后，终于正式拉开序幕。开幕典礼虽然没有观众，仅数百名各国官员出席；虽然之前有很多反对举办的声音和压力；虽然冠病疫情无处不在，但极富日本文化特色精彩纷呈的开幕式、每个国家出场运动员的笑脸和展示，让我们暂时抛开烦恼和阴霾。在目前这种大规模疫情暴发的情况下，还能把赛事办成，除了日本政府的危机管理能力外，应该还要归功于日本人的认真和服从。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 想象力 东京奥运体育场 日本品质管理 时事透视 郑伟彬：滴滴安全审查之后中美的科技竞争 季霆刚：美国在中美关系上要补什么课？