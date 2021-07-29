蔡彬：东京奥运之启迪

2020年东京奥运会推迟一年后，终于正式拉开序幕。开幕典礼虽然没有观众，仅数百名各国官员出席；虽然之前有很多反对举办的声音和压力；虽然冠病疫情无处不在，但极富日本文化特色精彩纷呈的开幕式、每个国家出场运动员的笑脸和展示，让我们暂时抛开烦恼和阴霾。

在目前这种大规模疫情暴发的情况下，还能把赛事办成，除了日本政府的危机管理能力外，应该还要归功于日本人的认真和服从。