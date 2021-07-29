蔡彬：东京奥运之启迪

订户

来自 / 联合早报

文 /
蔡彬

发布 / 2021年7月29日 4:49 AM

作者认为，日本在目前大规模疫情暴发的情况下还能把赛事办成，除了政府的危机管理能力外，还要归功于日本人的认真和服从。图为工作人员为赛场消毒。（路透社）
作者认为，日本在目前大规模疫情暴发的情况下还能把赛事办成，除了政府的危机管理能力外，还要归功于日本人的认真和服从。图为工作人员为赛场消毒。（路透社）

字体大小:

2020年东京奥运会推迟一年后，终于正式拉开序幕。开幕典礼虽然没有观众，仅数百名各国官员出席；虽然之前有很多反对举办的声音和压力；虽然冠病疫情无处不在，但极富日本文化特色精彩纷呈的开幕式、每个国家出场运动员的笑脸和展示，让我们暂时抛开烦恼和阴霾。

在目前这种大规模疫情暴发的情况下，还能把赛事办成，除了日本政府的危机管理能力外，应该还要归功于日本人的认真和服从。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容