郑伟彬：滴滴安全审查之后中美的科技竞争 订户 来自 / 联合早报 文 / 郑伟彬 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 作者指出，滴滴出行6月30日在美国纽约证交所进行首次公开售股，7月2日即遭到中国政府部门以网络安全为由进行审查。此后一连串的动作导致滴滴出行的股价持续下滑，最低时曾跌超过40%。（路透社） 字体大小: 小 中 大 科技是中美竞争无法回避的领域，正如美国参议院不久前通过的《美国创新与竞争法》，列举美国要与中国进行全面竞争的10个关键技术领域，包括人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术及先进能源等，以保持自己在科技领域的优势地位。但令外界困惑的是，中美两国几乎同时展开了针对科技巨头的反垄断行为。美国总统拜登在7月9日签署了行政命令，打击大型科技企业的反竞争行为。拜登认为，没有竞争的资本主义不是资本主义，而是剥削。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滴滴出行 中美科技竞争 2021年美国创新与竞争法 胡逸山：马国国会只复会没复权 季霆刚：美国在中美关系上要补什么课？