郑伟彬：滴滴安全审查之后中美的科技竞争

科技是中美竞争无法回避的领域，正如美国参议院不久前通过的《美国创新与竞争法》，列举美国要与中国进行全面竞争的10个关键技术领域，包括人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术及先进能源等，以保持自己在科技领域的优势地位。

但令外界困惑的是，中美两国几乎同时展开了针对科技巨头的反垄断行为。美国总统拜登在7月9日签署了行政命令，打击大型科技企业的反竞争行为。拜登认为，没有竞争的资本主义不是资本主义，而是剥削。