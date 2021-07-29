郑伟彬：滴滴安全审查之后中美的科技竞争

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来自 / 联合早报

文 /
郑伟彬

发布 / 2021年7月29日 5:00 AM

作者指出，滴滴出行6月30日在美国纽约证交所进行首次公开售股，7月2日即遭到中国政府部门以网络安全为由进行审查。此后一连串的动作导致滴滴出行的股价持续下滑，最低时曾跌超过40%。（路透社）
作者指出，滴滴出行6月30日在美国纽约证交所进行首次公开售股，7月2日即遭到中国政府部门以网络安全为由进行审查。此后一连串的动作导致滴滴出行的股价持续下滑，最低时曾跌超过40%。（路透社）

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科技是中美竞争无法回避的领域，正如美国参议院不久前通过的《美国创新与竞争法》，列举美国要与中国进行全面竞争的10个关键技术领域，包括人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术及先进能源等，以保持自己在科技领域的优势地位。

但令外界困惑的是，中美两国几乎同时展开了针对科技巨头的反垄断行为。美国总统拜登在7月9日签署了行政命令，打击大型科技企业的反竞争行为。拜登认为，没有竞争的资本主义不是资本主义，而是剥削。

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