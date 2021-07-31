李江胜：没有美军的阿富汗

很长一段时间以来，美国是要使阿富汗政府成为一个自食其力的政府，能够自立。很明显，阿富汗政府及其军事力量是脆弱的，这一目标似乎也没有实现。

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2021年7月9日，美国总统拜登在白宫东厅就阿富汗问题发表讲话，宣布美国在阿富汗的军事使命将于8月31日结束。美国加速了美军撤出阿富汗的步伐。阿富汗进入了没有美军的模式，其局势进入难以预测期，处于更加不稳定状态，安全形势让人感到担忧和悲观。