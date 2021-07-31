李江胜：没有美军的阿富汗 订户 来自 / 联合早报 文 / 李江胜 发布 / 2021年7月31日 5:00 AM 7月5日，在美军和所有北约部队撤离后，位于喀布尔以北约70公里的巴格拉姆空军基地里的阿富汗国民军士兵。（法新社） 字体大小: 小 中 大 很长一段时间以来，美国是要使阿富汗政府成为一个自食其力的政府，能够自立。很明显，阿富汗政府及其军事力量是脆弱的，这一目标似乎也没有实现。2021年7月9日，美国总统拜登在白宫东厅就阿富汗问题发表讲话，宣布美国在阿富汗的军事使命将于8月31日结束。美国加速了美军撤出阿富汗的步伐。阿富汗进入了没有美军的模式，其局势进入难以预测期，处于更加不稳定状态，安全形势让人感到担忧和悲观。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国阿富汗撤军 中国阿富汗政策取向 塔利班 王一栋,钟燕慧：加密货币的“去中国化”能否逆转？ 林任君：千年一遇与百年大计