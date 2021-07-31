李江胜：没有美军的阿富汗

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来自 / 联合早报

文 /
李江胜

发布 / 2021年7月31日 5:00 AM

7月5日，在美军和所有北约部队撤离后，位于喀布尔以北约70公里的巴格拉姆空军基地里的阿富汗国民军士兵。（法新社）
7月5日，在美军和所有北约部队撤离后，位于喀布尔以北约70公里的巴格拉姆空军基地里的阿富汗国民军士兵。（法新社）

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很长一段时间以来，美国是要使阿富汗政府成为一个自食其力的政府，能够自立。很明显，阿富汗政府及其军事力量是脆弱的，这一目标似乎也没有实现。

2021年7月9日，美国总统拜登在白宫东厅就阿富汗问题发表讲话，宣布美国在阿富汗的军事使命将于8月31日结束。美国加速了美军撤出阿富汗的步伐。阿富汗进入了没有美军的模式，其局势进入难以预测期，处于更加不稳定状态，安全形势让人感到担忧和悲观。

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