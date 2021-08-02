陈溪：中美半导体之争

全球半导体生意将先进入两面押注阶段，平行供应链逐渐形成。2028年左右，中国大陆经济将超过美国，更多全球化企业（尤其是全球资本）将押宝中国大陆，由资本所主导的半导体产业链将再一次与中国融合，全球供应链将逐渐稳定下来。

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美国半导体联盟于今年3月成立，共同游说拜登政府投入500亿美元缓解芯片荒。但是，芯片荒的根源是全球消费电子和汽车电子的需求上涨，再加上中美半导体产业链脱钩打乱原有全球供应链体系，这使全球芯片荒短期内不会得到缓解。