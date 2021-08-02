陈溪：中美半导体之争 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈溪 发布 / 2021年8月2日 5:00 AM 作者认为，全球半导体生意将先进入两面押注阶段，平行供应链逐渐形成。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 全球半导体生意将先进入两面押注阶段，平行供应链逐渐形成。2028年左右，中国大陆经济将超过美国，更多全球化企业（尤其是全球资本）将押宝中国大陆，由资本所主导的半导体产业链将再一次与中国融合，全球供应链将逐渐稳定下来。美国半导体联盟于今年3月成立，共同游说拜登政府投入500亿美元缓解芯片荒。但是，芯片荒的根源是全球消费电子和汽车电子的需求上涨，再加上中美半导体产业链脱钩打乱原有全球供应链体系，这使全球芯片荒短期内不会得到缓解。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 半导体产业 台积电 美国半导体 宋昊春：肯定今年O水准华文口试考题 林原：民进党明日之星与总统大选