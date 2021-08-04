吴俊刚：美国真回来了

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来自 / 联合早报

文 /
吴俊刚

发布 / 2021年8月4日 5:00 AM

白宫在7月30日发布消息，副总统哈里斯将在8月出访新加坡和越南两国。（路透社）
白宫在7月30日发布消息，副总统哈里斯将在8月出访新加坡和越南两国。（路透社）

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美国拜登总统上台后对外说的第一句话是：美国回来了。但一些新加坡人也许将信将疑，因为，从2017年1月原任驻新大使柯克·瓦格（Kirk Wagar）离职后，这个职位就一直空着，直到今天都还没人填补。

几天前，白宫终于宣布，拜登提名企业界人士卡普兰（Jonathan Eric Kaplan）出任驻新加坡大使。不过，没有外交经验的卡普兰还须先获得参议院审核听证会通过才能上任。无论如何，这是美国要回到新加坡的一个积极信号。

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