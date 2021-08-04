吴俊刚：美国真回来了 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 白宫在7月30日发布消息，副总统哈里斯将在8月出访新加坡和越南两国。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国拜登总统上台后对外说的第一句话是：美国回来了。但一些新加坡人也许将信将疑，因为，从2017年1月原任驻新大使柯克·瓦格（Kirk Wagar）离职后，这个职位就一直空着，直到今天都还没人填补。几天前，白宫终于宣布，拜登提名企业界人士卡普兰（Jonathan Eric Kaplan）出任驻新加坡大使。不过，没有外交经验的卡普兰还须先获得参议院审核听证会通过才能上任。无论如何，这是美国要回到新加坡的一个积极信号。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国回来了 哈里斯访新 美国重返东南亚 吴俊刚专栏 董禹：全面应对极端气候灾害 柳金财：警惕疫情下台海两岸正走向双输