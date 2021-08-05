林方彪：近期民调不影响台湾政局

台湾部分人士分析近期政党支持度民调，因民进党略见下滑，预告蔡英文、民进党未来恐将面对支持度大跌的困境，并将危及2022年地方选举。然而，近期民调对各政党党魁或有提醒、警惕之用，但其实并不影响台湾政局。

台湾近期并无大型选举，原订8月底办理的公投，也因疫情延期到年底。由于缺乏立即检视，近期的政党支持度民调，参考参考即可。因日后若有重大事件，民调随之一夕翻转也不奇怪，无须言之过早。再说，蔡英文的民调最低是15%、16%，当时她都撑过来且顺利连任，如今超过45%的支持度，已属相当亮丽，怎么会是危机？