陆曦：基础教育监管与中国的刚性体制

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来自 / 联合早报

文 /
陆曦

发布 / 2021年8月6日 5:00 AM

针对K12（基础教育）的“双减”政策，为教育培训行业带来了一场灭顶之灾，所有的学科类培训机构被严禁参与资本运作。（路透社）
针对K12（基础教育）的“双减”政策，为教育培训行业带来了一场灭顶之灾，所有的学科类培训机构被严禁参与资本运作。（路透社）

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过去两个星期，中国资本市场血雨腥风。针对K12（基础教育）的“双减”政策，为教育培训行业带来了一场灭顶之灾，所有的学科类培训机构被严禁参与资本运作，上市公司则须要强制剥离K12业务，以后他们也只能被转登记为非盈利性机构，投资者也不能通过融资工具对他们投资。

该行政命令的落地，极大地打击了市场对中国投资环境的信心。以新东方和好未来为代表的教育集团，其股票在短短三天内跌去九成；同时大量的资金从中概股撤出，腾讯、阿里、美团等互联网行业的巨头无一幸免，股价整体回撤接近30%。

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