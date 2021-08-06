陆曦：基础教育监管与中国的刚性体制 订户 来自 / 联合早报 文 / 陆曦 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 针对K12（基础教育）的“双减”政策，为教育培训行业带来了一场灭顶之灾，所有的学科类培训机构被严禁参与资本运作。（路透社） 字体大小: 小 中 大 过去两个星期，中国资本市场血雨腥风。针对K12（基础教育）的“双减”政策，为教育培训行业带来了一场灭顶之灾，所有的学科类培训机构被严禁参与资本运作，上市公司则须要强制剥离K12业务，以后他们也只能被转登记为非盈利性机构，投资者也不能通过融资工具对他们投资。该行政命令的落地，极大地打击了市场对中国投资环境的信心。以新东方和好未来为代表的教育集团，其股票在短短三天内跌去九成；同时大量的资金从中概股撤出，腾讯、阿里、美团等互联网行业的巨头无一幸免，股价整体回撤接近30%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 K12政策 学科类培训机构 中概股 彭胜玉：谢尔曼设“护栏”的最大陷阱 丁松泉：美国能否固守三个“护栏”