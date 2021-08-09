德于马特·奥托尔巴耶夫：美俄阿富汗协议？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 德于马特·奥托尔巴耶夫 发布 / 2021年8月9日 5:01 AM 字体大小: 小 中 大 据报道，6月16日日内瓦峰会期间，俄罗斯总统普京向美国总统拜登提供了使用俄罗斯在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的军事基地，协调针对阿富汗行动的机会。克里姆林宫的动机当然不是利他主义。俄罗斯希望阻止美国在该地区建立自己的基地。但普京的提议很诱人，拜登很可能会想办法接受。位于俄罗斯和中国之间、面积近乎欧盟的中亚地区，也因此再次成为国际头条新闻，再次因为坏消息，再次与阿富汗的暴力和动荡有关。拜登决定从阿富汗撤出剩余的美国军队，以结束这场长达20年、使美国损失近2.3万亿美元，却未能实现任何目标的战争。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿富汗人民 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 普京 刘星月：亚细安方式能否助缅甸解局？ 黄献华：谁在给中国学生增负？