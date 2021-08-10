斯蒂芬·罗奇：中国“动物精神”的缺失

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来自 / 联合早报

文 /
斯蒂芬·罗奇

发布 / 2021年8月10日 5:03 AM

作者指出，2020年10月底，马云在上海一个金融论坛上，批评了中国以银行为核心的金融体系的“当铺”心态，触碰了中国领导人的底线。11月初，阿里巴巴旗下金融科技巨头蚂蚁集团以340亿美元首次公开募股，在上市前的最后48小时内被叫停。五个月后，该集团又因涉违反反垄断法，接到了创纪录的28亿美元罚单。（路透社）
作者指出，2020年10月底，马云在上海一个金融论坛上，批评了中国以银行为核心的金融体系的“当铺”心态，触碰了中国领导人的底线。11月初，阿里巴巴旗下金融科技巨头蚂蚁集团以340亿美元首次公开募股，在上市前的最后48小时内被叫停。五个月后，该集团又因涉违反反垄断法，接到了创纪录的28亿美元罚单。（路透社）

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25多年来，每次谈到中国经济，我一直是个天生的乐观主义者，但如今我却对此充满了怀疑。中国政府已经把矛头对准了其新经济的引擎，即朝气蓬勃的科技行业。它最近采取的行动反映了一个更深层次的问题：国家在努力控制“动物精神”（animal spirits）所释放的能量。

中国梦，即中国国家主席习近平提出在2049年建成“伟大的社会主义现代化国家”的宏伟愿景，也可能因此搁浅。

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