斯蒂芬·罗奇：中国“动物精神”的缺失

25多年来，每次谈到中国经济，我一直是个天生的乐观主义者，但如今我却对此充满了怀疑。中国政府已经把矛头对准了其新经济的引擎，即朝气蓬勃的科技行业。它最近采取的行动反映了一个更深层次的问题：国家在努力控制“动物精神”（animal spirits）所释放的能量。

中国梦，即中国国家主席习近平提出在2049年建成“伟大的社会主义现代化国家”的宏伟愿景，也可能因此搁浅。