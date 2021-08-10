斯蒂芬·罗奇：中国“动物精神”的缺失 订户 来自 / 联合早报 文 / 斯蒂芬·罗奇 发布 / 2021年8月10日 5:03 AM 作者指出，2020年10月底，马云在上海一个金融论坛上，批评了中国以银行为核心的金融体系的“当铺”心态，触碰了中国领导人的底线。11月初，阿里巴巴旗下金融科技巨头蚂蚁集团以340亿美元首次公开募股，在上市前的最后48小时内被叫停。五个月后，该集团又因涉违反反垄断法，接到了创纪录的28亿美元罚单。（路透社） 字体大小: 小 中 大 25多年来，每次谈到中国经济，我一直是个天生的乐观主义者，但如今我却对此充满了怀疑。中国政府已经把矛头对准了其新经济的引擎，即朝气蓬勃的科技行业。它最近采取的行动反映了一个更深层次的问题：国家在努力控制“动物精神”（animal spirits）所释放的能量。中国梦，即中国国家主席习近平提出在2049年建成“伟大的社会主义现代化国家”的宏伟愿景，也可能因此搁浅。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蚂蚁集团IPO 阿里巴巴反垄断调查 中国梦 章良我：向更公平合理社会迈出一小步 陈鸿斌：日本企业欲让电脑超期服役到何时？