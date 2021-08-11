吴俊刚：从区分管理到与疫共存 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年8月11日 5:02 AM 我国从8月10日起，按照个人疫苗接种情况区分安全管理措施，对已接种者的要求比较宽松，对未接种者则比较严格。（档案照） 字体大小: 小 中 大 当局宣布，从8月10日起，按照个人疫苗接种情况区分安全管理措施。大部分人已接种疫苗，但还有一部分人没有，这是不同情况，所以必须区分管理，是按实际需要而定，不是歧视还未接种者。正确的理解是，此乃抗疫的一个新阶段，也是进入与疫共存的前奏。所谓与疫共存，就是不再像过去那样严防死守，而是把冠病当作近似流感看待。因为有近80%人口已完成接种疫苗，对冠病有了很好的免疫力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 与病毒共存社会 区分安全管理措施 未接种疫苗 吴俊刚专栏 郑伟彬：中美的“非对称竞争”时刻 马勇：恐怖组织标签好贴吗？