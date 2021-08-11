吴俊刚：从区分管理到与疫共存

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来自 / 联合早报

文 /
吴俊刚

发布 / 2021年8月11日 5:02 AM

我国从8月10日起，按照个人疫苗接种情况区分安全管理措施，对已接种者的要求比较宽松，对未接种者则比较严格。（档案照）
我国从8月10日起，按照个人疫苗接种情况区分安全管理措施，对已接种者的要求比较宽松，对未接种者则比较严格。（档案照）

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当局宣布，从8月10日起，按照个人疫苗接种情况区分安全管理措施。大部分人已接种疫苗，但还有一部分人没有，这是不同情况，所以必须区分管理，是按实际需要而定，不是歧视还未接种者。

正确的理解是，此乃抗疫的一个新阶段，也是进入与疫共存的前奏。所谓与疫共存，就是不再像过去那样严防死守，而是把冠病当作近似流感看待。因为有近80%人口已完成接种疫苗，对冠病有了很好的免疫力。

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