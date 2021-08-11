吴俊刚：从区分管理到与疫共存

当局宣布，从8月10日起，按照个人疫苗接种情况区分安全管理措施。大部分人已接种疫苗，但还有一部分人没有，这是不同情况，所以必须区分管理，是按实际需要而定，不是歧视还未接种者。

正确的理解是，此乃抗疫的一个新阶段，也是进入与疫共存的前奏。所谓与疫共存，就是不再像过去那样严防死守，而是把冠病当作近似流感看待。因为有近80%人口已完成接种疫苗，对冠病有了很好的免疫力。