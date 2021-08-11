马勇：恐怖组织标签好贴吗？

今年5月8日，阿富汗首都喀布尔一所女子学校附近发生连环爆炸，造成至少68人丧生，受伤者高达165人。这一事件引起国际社会严重关切，一些国家和国际组织纷纷谴责。这样的袭击事件是典型的暴力恐怖活动，按照常理而言，如此活动的实施者一定是恐怖组织或恐怖分子。是谁发动了这起袭击事件呢？

没有任何组织或个人承认策划这起袭击事件。阿富汗总统阿什拉夫·加尼发表声明，指责塔利班发动了这次袭击。然而，塔利班矢口否认。同一天，塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在推特上发文否认此事乃塔利班所为，并谴责此次袭击事件。