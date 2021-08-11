马勇：恐怖组织标签好贴吗？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 马勇 发布 / 2021年8月11日 5:03 AM 作者说，九一一事件以来，一些国家、国际组织陆续公布了各自认定的恐怖组织名单，为加强国际反恐合作、打击恐怖主义势力提供了重要的依据。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 今年5月8日，阿富汗首都喀布尔一所女子学校附近发生连环爆炸，造成至少68人丧生，受伤者高达165人。这一事件引起国际社会严重关切，一些国家和国际组织纷纷谴责。这样的袭击事件是典型的暴力恐怖活动，按照常理而言，如此活动的实施者一定是恐怖组织或恐怖分子。是谁发动了这起袭击事件呢？没有任何组织或个人承认策划这起袭击事件。阿富汗总统阿什拉夫·加尼发表声明，指责塔利班发动了这次袭击。然而，塔利班矢口否认。同一天，塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在推特上发文否认此事乃塔利班所为，并谴责此次袭击事件。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容��� 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿富汗塔利班 恐怖组织伊斯兰国组织 郑伟彬：中美的“非对称竞争”时刻 吴俊刚：从区分管理到与疫共存