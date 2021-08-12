伍国：网络时代奥运会加剧世界撕裂 订户 来自 / 联合早报 文 / 伍国 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 对于奥运会的高度专业化和巨大的财力投入，以及其与普通民众健身需求之间的巨大鸿沟，人们已经有过很多反思。（新华社） 字体大小: 小 中 大 疫情阴影下的2020年东京奥运会，从一开始就给人一种勉为其难，强行上马的感觉。事实上，对于奥运会的高度专业化和巨大的财力投入，以及其与普通民众健身需求之间的巨大鸿沟，人们已经有过很多反思，即：奥运和普通人究竟有多大关系？为夺取奖牌采取的“举国体制”是否有合理性？当然，从某种角度说，奥运会确实给普通观众提供了一种观赏和娱乐，特别是爱国热情的宣泄渠道。但是，从今年的东京奥运会来看，这样的全球体育盛事，负面效应可能超过正面意义。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东京奥运会 国际体育赛事 奥运会意义 审时度势 陆钢：美军撤离后 塔利班卷土重来？ 林方彪：国民党党主席选举重新起跑