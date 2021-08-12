伍国：网络时代奥运会加剧世界撕裂

疫情阴影下的2020年东京奥运会，从一开始就给人一种勉为其难，强行上马的感觉。事实上，对于奥运会的高度专业化和巨大的财力投入，以及其与普通民众健身需求之间的巨大鸿沟，人们已经有过很多反思，即：奥运和普通人究竟有多大关系？为夺取奖牌采取的“举国体制”是否有合理性？

当然，从某种角度说，奥运会确实给普通观众提供了一种观赏和娱乐，特别是爱国热情的宣泄渠道。但是，从今年的东京奥运会来看，这样的全球体育盛事，负面效应可能超过正面意义。