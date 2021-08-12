朱圣红：冠病溯源或许再也没有真相 订户 来自 / 联合早报 文 / 朱圣红 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 中国武汉及武汉病毒研究所今年1月至2月接受世卫组织的溯源调查。（路透社） 字体大小: 小 中 大 自2019年12月底，武汉市暴发冠状病毒疫情以来，至今已超过一年半的时间，经过最初的慌乱之后，人们在疫情中开始关注疫情的溯源工作，希望能够找到答案。中国科学院院士、中科院上海生命科学研究院赵国屏研究员，在接受《科技日报》记者采访时曾经这样说过：“这并不仅仅是为了满足好奇心，更重要的是，其对传染病防治意义重大。找到病毒源头，理解病原是如何发展成为对人类致病的病毒，才能回答病毒会不会反复出现，也就是大家关心的是否会卷土重来的问题。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病溯源 武汉不明肺炎 实验室泄漏 陆钢：美军撤离后 塔利班卷土重来？ 林方彪：国民党党主席选举重新起跑