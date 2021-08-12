朱圣红：冠病溯源或许再也没有真相

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来自 / 联合早报

文 /
朱圣红

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

中国武汉及武汉病毒研究所今年1月至2月接受世卫组织的溯源调查。（路透社）
中国武汉及武汉病毒研究所今年1月至2月接受世卫组织的溯源调查。（路透社）

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自2019年12月底，武汉市暴发冠状病毒疫情以来，至今已超过一年半的时间，经过最初的慌乱之后，人们在疫情中开始关注疫情的溯源工作，希望能够找到答案。

中国科学院院士、中科院上海生命科学研究院赵国屏研究员，在接受《科技日报》记者采访时曾经这样说过：“这并不仅仅是为了满足好奇心，更重要的是，其对传染病防治意义重大。找到病毒源头，理解病原是如何发展成为对人类致病的病毒，才能回答病毒会不会反复出现，也就是大家关心的是否会卷土重来的问题。”

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